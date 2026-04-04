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「E型經濟」登Google熱搜關鍵詞 專家示警美國恐經濟衰退

編譯湯淑君／綜合外電
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經濟學家常用字母L、U、V或W描述美國經濟成長型態。近年來凸顯貧富不均加劇的「K...
經濟學家常用字母L、U、V或W描述美國經濟成長型態。近年來凸顯貧富不均加劇的「K型經濟」引發熱議，但最近討論焦點已轉向「E型經濟」。（路透）

經濟學家常用字母來描述美國經濟走勢，例如成長是呈現L型、U型、V型還是W型。2020年美國新冠疫情爆發後，凸顯貧富不均問題加劇的「K型經濟」引發熱議。最近，TikTok、Reddit上開始熱烈討論「E型經濟」，成為Google熱門搜尋關鍵詞。

顧名思義，「E型經濟」意指美國經濟呈現高所得、中所得、低所得三個等級，彼此差距日益廣大。對照下，「K型經濟」泛指富人階級與其他社會階級的財富差距日增。

什麼是E型經濟？

「E型經濟」的特徵是：高收入者（泛指所得在金字塔頂端前10%或20%者）目前為止仍隨心所欲花錢，中產階級隨手頭日益緊絀變得量入為出，低收入家庭則靠舉債度日連圖個溫飽都難。

高所得者手頭闊綽，無論經濟好壞都不吝花錢。達拉斯聯準銀行的資料顯示，收入最高的富人2026年支出不輟，無畏食物、汽油漲價。根據聯準會（Fed）與穆迪的資料，所得前10%者，目前在美國消費者支出的占比已超過45%，比前幾年約占40%的分量更吃重。2020年以來，消費者支出愈來愈集中在高所得族群，底層60%的美國家庭合計只占總支出23%。

中產階級的支出態度已起了變化。海軍聯邦信用合作社（NFCU）經濟學家隆恩說：「我們的數據顯示，中產階級的支出型態正在轉變，從Whole Foods型的購物體驗撤離，改到好市多、沃爾瑪和Aldi這類量販店和折扣商店消費。」她說：「看來證據顯示，中產階級只是過一天算一天。」

低收入家庭在疫後缺工時期其實享有一段手頭較寬裕的時光，期間工資成長強勁，但他們在通膨竄升時也首當其衝。低收入家庭的食物開銷占比高，對物價上漲特別敏感，如今更愈來愈倚賴刷卡支應民生用品、醫療保健和水電費支出。

整體而言，「E型經濟」的中、低收入階層，皆已大幅縮減可裁量（非必要）支出，有些甚至連餐費都省了。麥當勞執行長坎普斯基最近就說：「我們見到中、低收入顧客...承受莫大壓力。在我們這一行，低所得客流量降幅達二位數。因為他們不是選擇略過一餐不吃，例如早餐，就是選擇在家吃。」

E型經濟接下來展望如何？

那麼，2026年「E型經濟」會演變成什麼情況？

隆恩說：「據我們觀察，美國人備受挫折，消費者信心低落，悲觀度加深。」

若這種「E型」走勢持續下去，美國經濟可能陷入險境。因為一旦連高所得購物者（字母E上面那條線）也開始縮減支出，那麼憑中、低所得階層（字母E下方兩條平行線）的購買力，恐怕不足以支撐美國的經濟成長。

隆恩指出，E型經濟深深倚賴頂層20%的富有消費者支出，若是美國股市陷入熊市，或發生什麼大事件導致他們的消費行為轉趨保守，可能意味著整個經濟都將陷入麻煩，「長期而言，可能導致一波經濟衰退」。

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