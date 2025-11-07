Fed帶頭吹泡沫？大咖警告應迎「融漲」

我的頻道

編譯林文彬／綜合報導
圖為避險基金橋水聯合創辦人達里歐。（路透）
圖為避險基金橋水聯合創辦人達里歐。（路透）

美國聯準會（Fed）上周宣布將停止量化緊縮（QT）並暗示可能重新開始收購資產，被避險基金橋水聯合（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）視為新一輪激進貨幣寬鬆開端。達里歐表示，Fed在資產價位高漲、經濟相對穩健、通膨高於目標及信貸與流動性充裕時重啟量化寬鬆（QE）將助長泡沫，1999年底或2010至2011年的強勁流動性「融漲（melt-up）」可能重演，直到金融情勢緊縮戳破泡沫為止，暗示漲勢可能已到尾聲。

達里歐在社群媒體X指出，如果Fed資產負債表開始大幅膨脹、利率持續調降，而且財政赤字規模龐大，這種情況可以視為典型的貨幣與財政交互作用，即Fed和美國財政部聯手把政府債務貨幣化。

達里歐表示，如果這種情況發生時私募信貸和資本市場信貸仍強勁成長，而且股市屢創新高、信用利差和失業率逼近低點、通膨高於目標及人工智慧（AI）概念股已泡沫化。達里歐認為現況與過去的流動性激增有相似之處，例如1999和2011年，警告類似融漲可能重演，資產價格將先上漲然後大幅回檔修正。

