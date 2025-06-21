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全球股票基金淨流出198.2億美元 3個月來單周最大

財經新聞組／綜合報導

根據LSEG Lipper的數據，截至6月18日當周，全球股票基金淨流出198.2億元，創3個月來最大單周流出規模。中東緊張局勢升級以及美國貿易政策的持續不確定性抑制了投資人情緒。

美國股票基金流出最多，達184.3億元，為3個月來最大單周流出規模。亞洲淨流出28.6億元，歐洲淨流入6.4億元。

雖然資金流出規模擴大，但股票類基金仍吸引了5.73億元的淨流入，是連續第4周出現淨流入。

科技股和工業股領漲，分別淨流入15億元和7.52億元；金融股則淨流出近15億元。

全球債券基金連續第9周受到追捧，淨流入約131.3億元。

歐元計價債券基金淨流入30.7億元，前周淨流入79.7億元。投資人也對短期債券基金和高收益債券基金青睞有加，分別淨流入29.3億元和19.4億元。

相較之下，投資人在貨幣市場基金淨流出27億元，而前周淨流出約41億元。

黃金和貴金屬商品基金的需求飆升至2個月來最高水平，這些基金淨流入28.4億元。

新興市場債券基金淨流入25億元，需求連續第 8 周成長。然而，根據2萬9726檔基金的數據，投資人從股票基金中淨撤出2.34億美元。

債券 新興市場 貨幣

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