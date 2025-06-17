我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

美藥商搶中國授權開發新藥 輝瑞抗癌藥預付12.5億美元

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

最新數據顯示，美國製藥商正加速從中國獲得潛在新藥授權，看好將區區8000萬元的預付款轉化為數十億元的治療方案。

截至6月，美國製藥商已與中國企業簽署14份協議取得藥品授權，潛在價值183億元。根據GlobalData的數據，去年同期僅有兩份此類協議。

消息人士表示，隨著美國製藥商尋求重建未來產品線，以取代2030年前將失去專利保護的價值2000億元藥品，預計這種加速發展的速度將持續下去。

瑞穗分析師蘇凡納維吉(Graig Suvannavejh)表示：「業者在中國發現了非常優質的資產，而且這些資產的價格可能比在美國找到的同類產品要便宜得多。」

根據GlobalData的數據，過去5年，美國授權協議的總成本平均為848億元，而中國僅需313億元。

授權協議授予一家公司開發、生產和商業化另一家公司藥品或技術的權利，以換取未來達成目標或「里程碑」的付款，同時降低開發風險。

根據醫藥數據提供者Citeline 3月的報告，中國目前在全球藥物研發中的占比接近30%，而美國在全球研發的占比則下降1%至約48%。

中國公司已將可用於治療肥胖症、心臟病癌症的實驗性藥物授權給美國製藥商，這反映出中國政府在製藥和生物技術研發方面的大量投資。

傑富瑞分析師在5月報告中指出，雖然口服藥物等小分子藥物一直是最常見的核准藥物，但已顯著轉向新型療法，例如標靶癌症療法和新創藥物。

今年5月，輝瑞預付12.5億元，獲得中國三生製藥一種實驗性抗癌藥物的授權。這是今年規模最大的此類交易，如果該藥物成功，輝瑞公司向三生製藥支付的費用可能高達60億元。

今年6月，再生元製藥公司預付8000萬元，以20億元的價格收購了中國豪森製藥一種實驗性減肥藥。

癌症 輝瑞 心臟病

上一則

美股最錢線／近7成投資人 押注聯準會9月降息

下一則

亞銀擬解除核電融資禁令 在能源需求、減碳承諾找平衡

延伸閱讀

川普大動作備戰？美軍急調31架空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

川普大動作備戰？美軍急調31架空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東
台對美貿易1114億元 第一波談判期限在即 矽谷台商面臨挑戰

台對美貿易1114億元 第一波談判期限在即 矽谷台商面臨挑戰
電動車退燒？歐洲購買意願減7% 減幅比美更大

電動車退燒？歐洲購買意願減7% 減幅比美更大
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）

大而美法案 將取消500萬家庭屋頂加裝太陽能板抵稅福利

2025-06-11 08:25
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

2025-06-13 12:07
洛杉磯6日起連日爆發對移民執法單位突襲的抗議潮，且抗議有擴大跡象。（歐新社）

美大幅縮減移民撼動經濟 德銀示警：供給震撼大於關稅政策

2025-06-09 18:43

超人氣

更多 >
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元
川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

川普突籲伊朗民眾立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲
陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光

陳奕迅休克受傷…7年驚人內幕全曝光