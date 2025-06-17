美藥商搶中國授權開發新藥 輝瑞抗癌藥預付12.5億美元

最新數據顯示，美國製藥商正加速從中國獲得潛在新藥授權，看好將區區8000萬元的預付款轉化為數十億元的治療方案。

截至6月，美國製藥商已與中國企業簽署14份協議取得藥品授權，潛在價值183億元。根據GlobalData的數據，去年同期僅有兩份此類協議。

消息人士表示，隨著美國製藥商尋求重建未來產品線，以取代2030年前將失去專利保護的價值2000億元藥品，預計這種加速發展的速度將持續下去。

瑞穗分析師蘇凡納維吉(Graig Suvannavejh)表示：「業者在中國發現了非常優質的資產，而且這些資產的價格可能比在美國找到的同類產品要便宜得多。」

根據GlobalData的數據，過去5年，美國授權協議的總成本平均為848億元，而中國僅需313億元。

授權協議授予一家公司開發、生產和商業化另一家公司藥品或技術的權利，以換取未來達成目標或「里程碑」的付款，同時降低開發風險。

根據醫藥數據提供者Citeline 3月的報告，中國目前在全球藥物研發中的占比接近30%，而美國在全球研發的占比則下降1%至約48%。

中國公司已將可用於治療肥胖症、心臟病 和癌症 的實驗性藥物授權給美國製藥商，這反映出中國政府在製藥和生物技術研發方面的大量投資。

傑富瑞分析師在5月報告中指出，雖然口服藥物等小分子藥物一直是最常見的核准藥物，但已顯著轉向新型療法，例如標靶癌症療法和新創藥物。

今年5月，輝瑞 預付12.5億元，獲得中國三生製藥一種實驗性抗癌藥物的授權。這是今年規模最大的此類交易，如果該藥物成功，輝瑞公司向三生製藥支付的費用可能高達60億元。

今年6月，再生元製藥公司預付8000萬元，以20億元的價格收購了中國豪森製藥一種實驗性減肥藥。