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英特爾擬7月中旬啟動裁員計畫 首波人數尚未確定

編譯易起宇／綜合外電
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美國媒體報導，英特爾已通知旗下工廠員工，將從7月中旬開始裁員。 （路透）
美國媒體報導，英特爾已通知旗下工廠員工，將從7月中旬開始裁員。 （路透）

美國媒體報導，英特爾已告知其工廠員工，將從7月中旬開始裁員，且首波裁員將在該月底完成。

奧勒岡州老牌報紙奧勒岡人報（Oregonian）報導，英特爾主管在一份寫給員工的備忘錄中表示，「我們已經開始採取行動，要建立一個更精簡、更靈活、更以工程師和技術人員為動力的Intel Foundry製造部門，以建立客戶信賴」，「這個決定十分艱難，但這對幫助英特爾達到更具競爭力的市場地位，和讓我們的公司在未來站穩腳步，是不可或缺的。」

這份備忘錄並未透露英特爾計劃裁撤多少工廠員工，或是哪些領域員工。其他部門的匿名員工表示，他們相信他們部門也是處於類似的時間表，只是因為有達成高層設定的財務目標，而被給予了裁員方式上的彈性。

英特爾拒絕對裁員計畫置評，只表示公司正在努力成為更快速、有效率的組織。

在上季財報營收再度下滑後，英特爾新執行長陳立武4月宣布裁員計畫。在前執行長基辛格執掌下，英特爾去年裁員15,000人，為該公司歷來最大一輪裁員，奧勒岡州也被裁了3,000人。

英特爾仍是奧勒岡州的最大企業雇主，在華盛頓郡擁有20,000名員工。這些員工正在焦急等待裁員通知。

英特爾 陳立武

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