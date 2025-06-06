美股最錢線／關稅推升成本…寶鹼2年將裁員7000人

寶鹼高層深諳處事之道。先是推出新款汰漬洗衣液和吉利刮鬍刀，吸引消費者回頭試用，但定價較高；再來是是千方百計地削減內部成本，尤其是在像現在這樣消費者支出減少、關稅 相關成本不斷上升的時期。

該公司宣布，未來兩年將裁員7000人，約占其總員工總數的6%。這家消費品巨頭在全球擁有約10.8萬名員工。

寶鹼高層在巴黎德意志銀行會議上宣布了這項重組決定。該公司於4月底公布了好壞參半的上季業績：淨銷售額和有機銷售額成長均未達預期。

在最新財報中，寶鹼與其他消費品巨頭一樣，在關稅相關的經濟逆風中略有退縮。該公司調降全年銷售額和每股獲利預期，理由是消費者面臨壓力且成本存在不確定性。

寶鹼執行長莫勒當時表示：「預期不確定性將持續下去。」並表示，雖然消費者並沒有選擇降價購買更便宜的產品，但正在改變消費習慣以節省開支。例如，寶鹼發現消費者為了節省洗衣劑，每周洗衣次數減少。

自寶鹼發布財報之後，分析師一直在調降對該公司未來兩季每股獲利的預期。

自4月24日公布財報以來，寶鹼股價已下跌1.1%，低於道瓊 工業平均指數8.35%的漲幅和標普500指數13%的漲幅。

EvercoreISI分析師歐登史坦恩(Robert Ottenstein)在報告中警告：「寶鹼第3季業績和第4季業績預期下修證實，美國市場各品類銷量持平的放緩態勢，可能還將持續幾季，而且這種放緩趨勢已經蔓延至歐洲，尤其是法國。」

他指出，「中國市場觸底但尚未復甦，導致寶鹼占80%銷售額的所有『重點』市場消費環境更加嚴峻。此外，10至15億元的潛在關稅相關成本，也威脅到財報發布前市場普遍預期的2026財年每股獲利7.27美元，目前估計較2025年每股獲利6.72-6.82元成長8%。」