我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

美股最錢線／關稅推升成本…寶鹼2年將裁員7000人

財經新聞組／綜合報導

寶鹼高層深諳處事之道。先是推出新款汰漬洗衣液和吉利刮鬍刀，吸引消費者回頭試用，但定價較高；再來是是千方百計地削減內部成本，尤其是在像現在這樣消費者支出減少、關稅相關成本不斷上升的時期。

該公司宣布，未來兩年將裁員7000人，約占其總員工總數的6%。這家消費品巨頭在全球擁有約10.8萬名員工。

寶鹼高層在巴黎德意志銀行會議上宣布了這項重組決定。該公司於4月底公布了好壞參半的上季業績：淨銷售額和有機銷售額成長均未達預期。

在最新財報中，寶鹼與其他消費品巨頭一樣，在關稅相關的經濟逆風中略有退縮。該公司調降全年銷售額和每股獲利預期，理由是消費者面臨壓力且成本存在不確定性。

寶鹼執行長莫勒當時表示：「預期不確定性將持續下去。」並表示，雖然消費者並沒有選擇降價購買更便宜的產品，但正在改變消費習慣以節省開支。例如，寶鹼發現消費者為了節省洗衣劑，每周洗衣次數減少。

自寶鹼發布財報之後，分析師一直在調降對該公司未來兩季每股獲利的預期。

自4月24日公布財報以來，寶鹼股價已下跌1.1%，低於道瓊工業平均指數8.35%的漲幅和標普500指數13%的漲幅。

EvercoreISI分析師歐登史坦恩(Robert Ottenstein)在報告中警告：「寶鹼第3季業績和第4季業績預期下修證實，美國市場各品類銷量持平的放緩態勢，可能還將持續幾季，而且這種放緩趨勢已經蔓延至歐洲，尤其是法國。」

他指出，「中國市場觸底但尚未復甦，導致寶鹼占80%銷售額的所有『重點』市場消費環境更加嚴峻。此外，10至15億元的潛在關稅相關成本，也威脅到財報發布前市場普遍預期的2026財年每股獲利7.27美元，目前估計較2025年每股獲利6.72-6.82元成長8%。」

關稅 道瓊

上一則

小紅書估值飆升至260億美元 有望今年啟動IPO

下一則

投資美債風險加大 擔憂加劇…投資人該重新溫習了

延伸閱讀

Lululemon財測再遜預期 盤後狂崩23%

Lululemon財測再遜預期 盤後狂崩23%
川普關稅發威…美4月貿易逆差減半 加國貿易逆差創新高

川普關稅發威…美4月貿易逆差減半 加國貿易逆差創新高
寶鹼整頓人力 宣布裁員7千人

寶鹼整頓人力 宣布裁員7千人
美貿易談判拚7月9日大限 台灣、瑞士、以色列有望達陣

美貿易談判拚7月9日大限 台灣、瑞士、以色列有望達陣

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案