Lululemon財測再遜預期 盤後狂崩23%

分析師認為，Lululemon品牌成長氣勢已過，競爭對手卻不斷壯大，已難再繳出優於預期的財報。(路透)

以瑜珈服聞名的加拿大運動品牌露露檸檬（Lululemon ）連續兩季繳出令人失望的業績展望，引發市場對該公司成長計畫是否因競爭加劇和新關稅 而受阻的疑慮。

Lululemon周四盤後股價一度暴跌23%，今年以來已累跌近14%。

Lululemon預估本會計年度第2季營收介於25.4億至25.6億美元，低於分析師預期。獲利預測同樣未達市場預期，全年每股獲利預測也遭下修。

這家高階運動服飾品牌進一步調降2025年展望，令對該公司高速成長習以為常的投資人感到意外。5月4日止的第1季業績不如預期，尤其是美洲地區的同店銷售出現下滑，更加深市場失望情緒。

Lululemon的財測是以大陸進口商品課徵30%、其他國家課徵10%關稅為基礎。

這波關稅進一步衝擊執行長麥唐納（Calvin McDonald）訂下的2021至2026年銷售翻倍目標。服飾產業競爭日益激烈、促銷加劇，加上多年來的高通膨，也讓Lululemon受壓。

Lululemon在財報中指出，美國4月起實施的關稅已推高營運成本，恐對獲利能力帶來「重大衝擊」。該公司熱銷的緊身褲售價通常超過100美元，未來將因應調漲部分產品售價。

Lululemon第1季度營收為23.7億美元，略高於市場預期的23.6億美元；每股盈餘為2.60美元，也優於預期的2.58美元。美國市場營收成長2%，但整體同店銷售未達市場預期。

麥唐納在法說會上坦言，對美國市場的成長「不滿意」，並指出美國消費者更精打細算。

財務長法蘭克（Meghan Frank）補充說，為因應關稅衝擊，Lululemon計劃「有策略地調漲部分商品價格，逐項檢視產品組合」。

她說：「僅會針對少部分商品微幅調漲，幅度不大。」並指出漲價將從本季下半開始，延續至第3季。

Jefferies分析師柯尼克（Randal Konik）周四在研究報告中直言：「這顆檸檬已經擠不出汁了。」

他說，這個品牌的成長氣勢已過，競爭對手卻不斷壯大，已難再繳出優於預期的財報。

他預測，今年Lululemon在美國的整體銷售將轉為負成長，獲利也將下滑，財測下修的幅度恐怕不小。