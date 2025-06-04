川普關稅風波加劇 OECD大砍美國今年經濟預測至1.6%

由於川普 總統的關稅 風波影響預期，經濟合作暨發展組織(OECD)進一步調降美國及全球經濟成長預期。

美國今年經濟成長預期下修至僅1.6%，2026年為1.5%。而今年3月時OECD仍預計2025年經濟將成長2.2%。

川普關稅政策的後果、經濟政策不確定性加劇、淨移民成長放緩以及聯邦勞動力減少被認為是下修的原因。

同時，全球經濟成長預期也預計將低於先前預測。OECD表示「經濟放緩集中在美國、加拿大和墨西哥 」，而其他經濟體的降幅預計較小。

經合組織表示：「預計全球GDP增速將從2024年的3.3%放緩至今年和2026年的2.9%；技術面的假設是，即使存在持續的法律挑戰，但截至5月中旬的關稅稅率將保持不變。」

經合組織之前預測今年和2026年的全球經濟成長分別為3.1%和3%。

報告指出：「全球前景正變得越來越具有挑戰性。貿易壁壘大幅增加、金融環境趨緊、企業和消費者信心減弱以及政策不確定性加劇，如果這些因素持續存在，都將對經濟前景產生顯著的不利影響。」

經合組織首席經濟學家佩雷拉表示：「我們之所以調降幾乎所有預測，是因為貿易不確定性和經濟政策不確定性已達到前所未有的水平。」

經合組織也調整了通膨預測，指稱「貿易成本上升，尤其是在提高關稅的國家，也將推高通膨，不過其影響將被大宗商品價格走弱部分抵消。」

經合組織的通膨前景顯示，美國與世界其他一些主要經濟體之間存在顯著差異。例如，雖然目前預計20國集團(G20)國家2025年通膨率將達到3.6%，低於3月預測的3.8%，但對美國的通膨率預測已從之前的2.8%升至3.2%。

經合組織表示，到2025年底，美國的通膨率甚至可能接近4%。