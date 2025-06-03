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沒之前好談了 北京對美稀土籌碼還沒用完 協商恐趨強硬

美元指數前五個月重挫逾8% 關稅與報復稅雙重夾下難止跌

編譯季晶晶／綜合外電
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今年前5個月，美元指數重挫8.4%，接近2022年春季以來的最低水準。 （路透）
今年前5個月，美元指數重挫8.4%，接近2022年春季以來的最低水準。 （路透）

川普政府近期大幅加徵關稅，導致美國進口驟減，全球經濟增長承壓，通貨膨脹風險上升。更嚴重的是美元匯率暴跌。根據道瓊市場數據，今年前5個月美元指數重挫8.4%，已接近2022年春季以來的最低水準。

美國眾議院上周通過稅收法案的第899條款，被稱為「報復稅」，允許川普政府對「稅制不公」國家的投資額外課稅，也就是外國投資人匯回的資本利得、股利或美債付息，有支付額外費用的風險。

包括盛寶銀行總經策略全球主管John Hardy在內的專家警告，這將打擊外資投資意願，顯然會對美元造成負面影響。  

市場參與者已經開始行動：歐元今年對美元的匯價大漲11%，儘管歐元區經濟明顯疲軟；日圓的短期投資幾乎沒有利息，但也升值9%； 而圶英國央行降息且經濟放緩的情況下，英鎊仍攀升8%。 

川普在關稅方面的最新舉措，包括鋼鋁進口關稅提高到50%，以及指責中國大陸違反上月在日內瓦達成的貿易休戰協議，更進一步加劇美元走跌壓力。

ING全球市場主管Chris Turner說，「若美中在貿易問題上採取更具對抗性的作法，提前結束應持續至8月12日的協議，將再次打擊風險資產和美元。 」 

美元貶值也許有利於出口，蘋果等跨國企業的海外收益換算時更划算，但代價巨大，美國常年依靠貿易逆差吸引外資來維持股債漲勢並支撐美元，在債務規模持續攀升的情況下（根據國會預算辦公室數據，美國總債務規模預計2034年突破50兆美元），外資若大舉撤離將動搖根基。 

川普 關稅 匯率

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