必治妥施貴寶砸111億美元 獲德國BioNTech免疫抗癌藥授權

隨著利用免疫系統攻擊腫瘤 的研究領域競爭日益激烈，必治妥施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Co.)將向德國 生物科技公司BioNTech SE支付高達111億元，以獲得其下一代抗癌藥物的授權。

兩家公司表示，BioNTech將獲得15億元的首付款，並在2028年前分期付款20億元。BioNTech還將獲得高達76億元的里程碑付款；合作雙方將平分開發和生產成本及利潤。

這是眾多製藥公司爭奪抗癌藥物市場的最新交易，目前該市場由默克公司的Keytruda主導，Keytruda是全球最暢銷的藥物。研究顯示，到2027年時，全球免疫腫瘤治療的年銷售額可能達到600億元。

必治妥施貴寶已在專利到期前投入數十億元，以應對其產品線的擴張。幾周前，競爭對手輝瑞同意向三生製藥支付高達61億元，創下中國生技公司獲得類似抗癌藥物授權的最高金額紀錄。

這件合作案也是BioNTech的巨額回報。BioNTech於2023年從中國生技公司百奧太(Biotheus)獲得BNT327授權，隨後以高達9.5億元的價格全資收購該公司。

中國生技公司康方生技公司及其美國合作夥伴Summit Therapeutics Inc.去年宣布，其實驗性藥物在中國臨床試驗中擊敗Keytruda，這項新型癌症 治療藥物由此真正起飛。