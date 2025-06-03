我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

必治妥施貴寶砸111億美元 獲德國BioNTech免疫抗癌藥授權

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

隨著利用免疫系統攻擊腫瘤的研究領域競爭日益激烈，必治妥施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb Co.)將向德國生物科技公司BioNTech SE支付高達111億元，以獲得其下一代抗癌藥物的授權。

兩家公司表示，BioNTech將獲得15億元的首付款，並在2028年前分期付款20億元。BioNTech還將獲得高達76億元的里程碑付款；合作雙方將平分開發和生產成本及利潤。

這是眾多製藥公司爭奪抗癌藥物市場的最新交易，目前該市場由默克公司的Keytruda主導，Keytruda是全球最暢銷的藥物。研究顯示，到2027年時，全球免疫腫瘤治療的年銷售額可能達到600億元。

必治妥施貴寶已在專利到期前投入數十億元，以應對其產品線的擴張。幾周前，競爭對手輝瑞同意向三生製藥支付高達61億元，創下中國生技公司獲得類似抗癌藥物授權的最高金額紀錄。

這件合作案也是BioNTech的巨額回報。BioNTech於2023年從中國生技公司百奧太(Biotheus)獲得BNT327授權，隨後以高達9.5億元的價格全資收購該公司。

中國生技公司康方生技公司及其美國合作夥伴Summit Therapeutics Inc.去年宣布，其實驗性藥物在中國臨床試驗中擊敗Keytruda，這項新型癌症治療藥物由此真正起飛。

腫瘤 癌症 德國

上一則

IATA下修今年航空業獲利 油價大減效應仍可望賺贏去年

下一則

大摩預測美元1年內再貶9% 小摩建議押注日圓、歐元和澳幣

延伸閱讀

德國漢堡醫院凌晨惡火 高齡病房3死逾50傷

德國漢堡醫院凌晨惡火 高齡病房3死逾50傷
低劑量斷層掃描 揪出早期肺癌 6旬男微創手術扭轉病情

低劑量斷層掃描 揪出早期肺癌 6旬男微創手術扭轉病情
川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走
批美平台「狡猾逃稅、壟斷」 德國擬向谷歌、臉書課稅10%

批美平台「狡猾逃稅、壟斷」 德國擬向谷歌、臉書課稅10%

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45

超人氣

更多 >
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告
港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡

港媒：許其亮因早晨跑步引發心肌梗塞而亡
川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題
換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅

換工作轉存401(k)紙本支票被盜領 他痛失10萬還欠稅
拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手

拔插頭省電 拔錯更花錢…專家教訣竅：先從3家電下手