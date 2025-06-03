最新註冊數據顯示，特斯拉5月在挪威的新車銷量年增213%達到2600輛，得益於其Model Y SUV的升級版；這款車型在過去三年中一直是挪威最暢銷的汽車。

與2024年前5個月相比，今年銷量成長了8.3%。挪威道路聯合會表示，去年挪威銷售的新車中每10輛就有9輛是純電動車，今年以來電動車在挪威汽車銷量中的占比達到92.7%，已接近逐步淘汰燃油車的目標。同時，Mobility Sweden的註冊數據顯示，5月特斯拉在瑞典的新車銷量較去年同期下降53.7%至503輛。

捷藍CEO：不會與聯航合併

捷藍航空執行長傑拉蒂(Joanna Geraghty)表示，該公司與美國聯合航空的合作不會導致兩家航空公司合併。

兩家公司上周宣布一項合作方案，允許旅客在兩家航空公司的官網上預訂航班，同時可以互換賺取和使用其常客計畫中的積分。傑拉蒂說，「過去4年來，我們與司法部打過不少交道，因此我們一直謹慎行事。」

對沖基金買股 半年來最快

高盛 指出，對沖基金上周以2024年11月以來的最快速度買入全球股票；與此同時，美股5月表現創下幾十年來的最高紀錄。史坦普500指數5月上漲逾6%，創2023年11月以來最大單月漲幅，也是1990年以來5月的最佳單月漲幅。那斯達克指數上漲約9.6%，也是2023年11月以來的最大單月漲幅，更是1997年以來5月的最佳表現。

高盛報告指出，對沖基金在當周結束時對全球所有地區的股票都持樂觀態度，其中北美和歐洲領漲。

科技公司吸引了最多的關注，當周淨多頭部位數量創5年新高。買盤主要集中在人工智慧產業不可或缺的公司，包括半導體製造商、技術硬體生產商和電氣設備公司。

微軟 投資瑞士雲端運算4億

微軟宣布將在瑞士投資4億元，用於開發其雲端運算和人工智慧(AI)基礎設施。微軟副董事長史密斯(Brad Smith)在與瑞士經濟部長帕默蘭(Guy Parmelin)於伯恩會面時宣布了這項投資。

微軟在瑞士擁有1000名員工，但並未透露這筆投資將創造多少就業機會。

這筆資金將用於擴建和升級其位於日內瓦和蘇黎世附近的4個資料中心，以滿足瑞士對AI和雲端運算服務日益增加的需求。