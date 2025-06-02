理財Q&A／債務和解 可6步驟自己協商

問：我負債累累，最近又失業，有什麼辦法可以不必花錢請專家、靠自己和債務人協商，減輕債務？

答：和債務人洽談出一個能夠負擔得起的還債模式，就是「債務和解」(Debt settlement)，是無力還債時的務實作法。

律師、或者專業債務處理公司都可接受委託幫忙處理，但是費用不便宜，依受託專業人士、居住地以及債務類型而費用不一；如果只有一、二個帳戶欠債而且債務不那麼大，又有本事面對債務處理壓力，就可靠自己進行債務和解。

簡單來說，債務清償就是與無擔保債權人如信用卡發卡機構協商，設法擺脫債務。通常是向債權人提供一筆低於全部欠款額的一次性付款，有些債權人會接受分期付款。

●專業債務和解

假如選擇花錢委託債務清償公司，一開始會由債務顧問分析您的財務狀況並制定計畫；債務清償公司可能建議停止支付最低信用卡還款額，將資金存入儲蓄帳戶，以便籌集一筆款項還債，有助於讓債權人知道，您實在沒有辦法還清全部欠款。

債務清償公司和債權人都可能要求您具體證明財務困難，而後才願意提供協助。

一旦存夠錢向債權人提出債務和解要求，債務談判人員會與您聯繫，並承諾讓您償還債款餘額的一定比例後就算還清。

受託專業公司與債權人協商後，您將收到還債提案，一旦同意、並把債款還給債權人後，才需要付債務和解代辦費給受託公司。

●6步驟自己和解

專家列出自行進行債務和解的六個步驟，照著做可省不少費用。

獨立消費者信用諮詢機構協會(Association of Independent Consumer Credit Counseling Agencies)聯合創辦人吉利納斯(David Gelinas)說，靠自己和解債務或許可行，但未必人人適用。

靠自己和解債務六個步驟依序是檢視財務狀況以證明財務困難、由小至大列出債務、研究債權人、建立償債基金、與債權人展開談判、付款還債。而後，不斷重複最後三個步驟，直到所有帳戶欠款餘額都還清。

假如可快速存夠錢、或借到夠多錢償還所有債務，便可整併最後二個步驟，一次清償所有債務。

各步驟詳述如下：

第一：檢視財務狀況以證明財務困難

重點是看看能夠備足多少錢還債。可出售哪些資產？除了退休金 ，還能動用哪些儲蓄？信用評分多少？是否能借錢償債？一旦與債權人洽談，可自我聲稱遭遇哪些困難？該如何記錄這些困難？藉由釐清這些要點，可研判是否適合靠自己和解債務，也能大致推算整個過程要多久。

第二步：由小到大列出各筆債務

多半是列出信用卡餘額。可從餘額小到大排序，類似「滾雪球加速債務」 (debt snowball method of debt acceleration)方法；或者，可先針對最可能引發訴訟的帳戶排序，消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)數據顯示，信用卡公司最可能對餘額較高的已註銷帳戶提起訴訟(平均4587美元到1萬980美元)。

吉利納斯說，靠自己和解債務最大陷阱之一是低估情勢；他看到有人試圖自己處理，結果反而引起債權人咄咄逼人催收、甚至法律訴訟，一旦開始法律興訟，就可能失去談判和解的機會。

第三步：研究債權人

除了取得即將談判對象的聯絡資訊外，也可在網路論壇和社群媒體 搜索。有很多人討論某些公司會同意哪些和解條件，貼文者樂於列出他們的欠款餘額以及最終支付的和解比例，也可研究各公司起訴逾期還款客戶的可能性。如果發現自己處於不利情勢，最好盡早找專業人士協助。

第四步：建立償債基金

通常，一旦談成債務和解，債權人會要求一次性支付某還款比例，所以存妥償債基金會大有幫助。為了存償債基金，可能要有一段時間暫時不支付一個、甚至多個信用卡帳戶餘額，可讓債權人相信您無力償還所有債務，又能加快集中火力存夠錢一次還清特定債務，甚至可能驅使債權人主動提出債務和解案。

第五步：展開談判

計算願意支付的最高金額、以及支付方式(一次性付款、或者分期付款)，而後聯繫債權人；財務顧問業者XNE Financial Advising創辦人兼執行長艾皮斯(Xavier Epps) 建議直接打電話給債權人，保持冷靜、自信，並做好協商準備，目標是爭取支付餘額的40%到80%。

第六步：付款還債

付款時，務必詳讀書面協議。假如由債權人起草協議，可能會明確規定付款方式以及如何向信用機構報告和解結果。務必保留協議副本和每筆付款紀錄。

完成六個步驟後幾周，可查看信用報告，確保帳戶已關閉、餘額已清零、並已依協議提報債務和解。

艾皮斯說，有了周密計畫和耐心，就能削減債務，重新掌控局面，不必假手他人。