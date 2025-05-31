關稅未推升物價 但儲蓄率大增

美國商務部報告指出，由於川普 總統在月初實施的關稅 尚未體現在消費者物價中，4月通膨率幾乎沒有變化。

作為聯準會 關鍵通膨指標的個人消費支出(PCE)物價指數當月僅上漲0.1%，年通膨率為2.1%。月增率與《道瓊》預測一致，而年增率則下降了0.1個百分點。

扣除食品和能源後、聯準會政策制定者更重視的核心PCE分別為0.1%和2.5%，而預期分別為0.1%和2.6%。

不過，當月消費者支出大幅放緩，僅成長0.2%，與預期一致，但低於3月0.7%的成長速度。更謹慎的消費者情緒也反映在個人儲蓄率上，比率從3月的0.6個百分點躍升至4.9%，達到近一年來的最高水準。

個人收入飆升0.8%，較上月略有成長，但遠高於預期的0.3%。

隨著通膨持續回升至聯準會2%的目標，川普一直在敦促聯準會降低基準利率。然而，政策制訂者們一直猶豫不決，因為他們正在觀望總統貿易政策的長期影響。

川普與聯準會主席鮑爾29日舉行了自總統第二任期開始以來首次面對面會談。然而，聯準會聲明表示，雙方並未討論未來的貨幣政策路徑，並強調決策將不受政治因素的影響。

經濟學家擔心，關稅可能引發新一輪通膨，即使歷史記錄證明，其影響通常微乎其微。

在本月初政策會議上，聯準會官員也表達了對潛在關稅通膨的擔憂，尤其是在勞動市場擔憂加劇之際。物價上漲和經濟成長放緩可能導致滯脹，這是美國自1980年代初以來從未出現過的現象。