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美股最錢線／今年逢低買入回報 創30多年來新高

財經新聞組／綜合報導
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投資人在2025年逢低買入，立即獲得30多年來的最高回報。

Bespoke Investment Group的研究顯示，今年至今為止，史坦普500指數在指數下跌後的下一個交易日平均上漲0.36%。根據Bespoke自1993年以來的數據，美股之前唯一一次出現如此強勁的反彈是在2020年，當時下跌後平均上漲0.32%。

正如Bespoke所言，這些數據證明「逢低買進」的心態在2025年一直是市場操作主流。27日這種情況就得到了體現，當時史指在陣亡將士紀念日長周末前收盤下跌0.7%後，上漲超過2%。

27日美股上漲的催化劑是川普總統撤回他先前威脅的關稅，這是今年股市多次反彈的關鍵驅動力。

盈透證券首席策略師索斯尼克表示，「我們看到我們的客戶在4月大舉買入。」「他們很精明，沒有放棄信心。過去幾年，逢低買入策略對他們非常有效，這次也確實奏效了。」

自4月8日美股觸底以來，史指已上漲近19%。其中，散戶占據主導地位。摩根大通量化策略師Emma Wu的數據顯示，自4月8日低點以來，散戶已向美股投入超過500億元；這超過2020年3月至6月期間散戶投資人投入市場的460億元。

她寫道：「4月初的逢低買入策略顯然取得了回報。」

VandaTrack的類似數據顯示，在川普4月2日「解放日」宣布關稅後的一周內，出現「來自散戶投資人創紀錄的逢低買入流量」。其中4月3日淨買入30億元，是VandaTrack自2014年開始收集此類數據以來的最大單日總額。

美股 川普 關稅

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