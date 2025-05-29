聯準會維持利率不變…川普白宮會晤鮑爾促降息 得到這回覆

川普在白宮會晤鮑爾，敦促聯準會降息。(路透)

美國總統川普 在白宮會見聯準會 主席鮑爾 ，敦促聯準會調息，這是川普第二個任期以來首次與鮑爾面對面會談。

白宮新聞秘書李維特29日在新聞發布會上表示，川普告訴鮑爾，他認為不降息是在犯錯。她補充表示，不降息「讓我們在經濟上相對於中國和其他國家，處於不利地位，總統對此一直大聲疾呼，公開場合如此表示，而且，我現在可以透露，私下也是。」

李維特稱，兩人沒有討論川普是否會尋求解除鮑爾的職務。鮑爾聯準會主席的任期將於2026年5月到期。

聯準會當天稍早候發布聲明稱，應總統邀請，雙方在白宮會晤，討論經濟發展情況，包括經濟成長、就業和通膨問題。兩人上次會晤是在2019年11月。

根據一位白宮官員，財政部長貝森特和國家經濟委員會主任哈塞特也出席此次會議。

聯準會的聲明表示，「鮑爾主席並未與總統討論對貨幣政策的預期，只強調政策路徑將完全取決於即將公布的經濟數據及其對經濟前景的意義。」鮑爾告訴川普，聯準會官員將僅基於「嚴謹、客觀、非政治性分析」作成決策。李維特確認該聲明正確無誤。

面對川普擴大和不斷變化的關稅政策所帶來的經濟不確定性，聯準會今年一直維持利率不變，辯稱對政策保持耐心合宜。決策官員還表示，預計已宣布的關稅措施將打壓經濟成長並推高通膨。

川普對聯準會按兵不動多次表達不滿。他一再呼籲降息，並批評鮑爾的領導，稱他在調整政策方面經常慢半拍，還曾用「大魯蛇」稱呼。