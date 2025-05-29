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關稅調升+促銷活動增多… 梅西百貨下修獲利預期

財經新聞組／綜合報導
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雖然梅西百貨上季獲利超出華爾街預期，但該公司仍調降全年獲利財測。

這家百貨公司在財報聲明中表示，由於關稅調升、促銷活動增多以及可自由支配支出「有所放緩」，該公司下修獲利預期。不過，梅西百貨維持全年銷售預期不變。

梅西百貨目前預計，2025財年調整後每股獲利在1.6至2元間，低於先前預測的2.05至2.25元。該公司重申全年銷售額預期，即210至214億元，低於最近一個財年的222.9億元。

截至5月3日當季，公司淨利為3800萬元，合每股獲利13分；而去年同期為6200萬元和每股獲利22分。銷售額46億元，低於去年同期的48.5億元。扣除重組費用等一次性費用後，調整後每股獲利為16分。

經濟不確定性使梅西百貨的轉型計劃更加複雜。這家總部位於紐約的傳統零售商在三年內努力轉型，力求縮小規模，但業務更加健康，目前已經進行了一年多。梅西百貨正在關閉一些實力較弱的門市，並投資於實力較強的門市，包括精品百貨公司布魯明戴爾百貨(Bloomingdale's)和美妝連鎖店Bluemercury。該公司還努力提升客戶體驗，包括加快線上配送速度和增加門市員工。

梅西百貨計劃在2027年初前關閉全美約150家業績不佳的同名門市。

梅西百貨 華爾街 零售商

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