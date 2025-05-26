投資人持續不安 美債五大警訊 恐連累美股後市

美股後市恐受到美債影響。（路透）

國眾議院 日前通過總統川普 的「大而美法案」（The One Big Beautiful Bill）後，投資人持續憂慮美國財政可持續度，促使美國債市閃現五種警訊，可能連累美股後市。

美國長債殖利率 節節上升：道瓊市場數據顯示，美國10年期公債殖利率上周累計上漲7.1個基點至4.508%，30年期殖利率全周更躍升14.1個基點至5.036%，在經濟數據轉弱之際，實屬詭異，顯示市場利率上揚不能只歸咎於成長預期。

禍首並非通膨預期：在美國長天期公債的名目殖利率上揚之際，經通膨調整後的美債殖利率卻持平，顯示通膨預期也不是主要禍首。在穆迪摘除美國最後一個AAA頂級信評後，許多投資人把「大而美法案」視為美國聯邦財政的危險轉折點。

美債「期限溢價」持續升高：這是長債殖利率高於短債殖利率的幅度，反映持有長債高於持有短債的風險，而且美債的期限溢價升幅大於歐洲公債，凸顯美國財政風險溢價成形。上周美國標售20年期公債的結果欠佳，已加深投資人對市場信心惡化的顧慮。

外國對美國公債需求轉弱：中國過去十年來悄悄減持美債，如今持有的美債已少於日本和英國。海外投資人在30年期公債標售的占比（以「間接」投標人衡量），最近已從70%降到60%以下，反映全球投資人愈來愈不安。

舉債上限戲碼將上演：一些投資人正對10年期美債殖利率升破5%嚴陣以待，美國舉債上限爛戲很快又要登場，明年財政部又須發行超過9兆美元新債。Raymond James投資長亞當表示，接下來要密切關注10年期美債殖利率是否升破4.5%，若繼續升向4.75%，美股展望更不妙。

美國總統川普主導的減稅法案22日在國會眾議院以微弱優勢闖關成功，接下來將送交參議院。儘管接下來可能面臨更大的挑戰，但仍代表法案得以推進。此案將避免美國民眾和企業年底稅負上升，但代價是美國的債務負擔會更沉重。