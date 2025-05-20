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專家估：美遭降評 下個利空是10月財報季 關稅效應最嚴重

財經新聞組／綜合報導

即使中美貿易關係解凍引發股市重燃樂觀情緒，但投資人最好對未來幾個月市場出現的負面意外保持高度警覺。

最新的打擊才剛出現：美國失去最高的AAA信用評級。穆迪16日晚間調降美國政府評級，理由是其財政赤字巨大且利息成本上升。

另一個隱藏的市場意外是通常在10月中旬開始的第3季財報季。專業人士認為，關稅的累積效應將在第3季最為嚴重，讓那些持續預期企業獲利豐厚的樂觀分析師感到沮喪。

Trivariate Research創辦人帕克(Adam Parker)表示：「關稅公告和實際影響獲利之間存在一段遞延。」「因此我懷疑第3季的數據更有可能會略有下降。」

他在談到獲利時指出：「可能會出現一波小波動，並非所有企業都會同時獲利。目前我認為第2季的數據可能還不錯，但第3季和第4季的數據實際上在某些行業中高於正常水平。」

即將結束的第2季財報季讓投資人就關稅對獲利的影響產生一種虛假的安全感。企業最快最初要到本季才會感受到關稅的影響，如果關稅維持在當前水平，那麼第3季企業將感受到更大的影響。

根據FactSet的數據，約有78%的史坦普500指數公司第1季每股獲利(EPS)意外為正值，高於5年平均值。史指成分股第1季每股獲利總體超出預期約8.5%，與5年平均值基本一致。

但帕克對獲利前景的擔憂已由公司高層在財報電話會議上表達出來。但因「解放日」大屠殺後股價上漲的速度之快，投資人可能忽略了這一點。

FactSet的數據顯示，以百分比計算，自3月15日以來，史指成分股召開的451次財報電話會議中，91%提到了「關稅」一詞。

約有381家史指企業在第1季財報電話會議上提到「不確定性」一詞，遠高於5年平均值224和10年平均值179；也是上季記錄數字的2倍多。

關稅 史坦普500

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