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巴菲特股東大會談話已成絕響？股神傳明年不再登台 只為了他

編譯葉亭均／綜合18日電
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觀眾透過電視觀看波克夏公司董事長巴菲特在2025年股東大會上的談話。圖為2025年5月3日資料照片。(路透)
觀眾透過電視觀看波克夏公司董事長巴菲特在2025年股東大會上的談話。圖為2025年5月3日資料照片。(路透)

中西部媒體奧馬哈世界先驅報報導，「股神巴菲特（Warren Buffett）將不會在波克夏公司的2026年股東大會登台，而是會把鎂光燈焦點留給他的繼任者。

現年94歲的巴菲特在兩周前的波克夏年會上，宣布他將卸任執行長職位，但仍會繼續擔任董事長。

奧馬哈世界先驅報引述巴菲特女兒蘇西的說法指出，巴菲特的接班人阿貝爾（Greg Abel）將在年底接下波克夏執行長職位，並且依照巴菲特的要求，在明年的股東大會上取代他登台。

報導還指出，巴菲特計畫與其他董事會成員坐在一起。

阿貝爾則向該報透露，下一場股東大會將在2026年5月2日於奧馬哈舉行。他表示，巴菲特對公司的承諾「堅定不移」，承諾有生之年都不會賣出波克夏的一股股票，並在離世後會將所有股票投入慈善信託。

巴菲特的女兒蘇西也是波克夏董事會成員。她向奧馬哈世界先驅報表示，她父親認為讓阿貝爾獨自登台、無須他在一旁，是合適的。

蘇西回憶巴菲特首度告知她這項決定時，巴菲特說，「我將不會上台。我要把它留給格雷格（阿貝爾）」。

蘇西表示，目前尚不清楚在沒有巴菲特登台的情況下，波克夏年會是否還能吸引多達3萬名投資人參與，但波克夏目前預期人們明年還是會參與，觀察少了巴菲特登台的年會會是什麼情況。

巴菲特 波克夏 股神

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