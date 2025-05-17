美2大有線電視合併 特許通訊以219億美元收購考克斯

美國最大兩家有線電視公司特許通訊(Charter Communications)和考克斯通訊(Cox Communications)已達成合併協議，Charter以219億美元收購Cox。Charter股價盤前升逾2%，將成為該產業乃至美國企業界最大的交易之一。

根據新聞稿，該協議對考克斯的企業估值為345億元，包括219億元的股權和126億元的淨債務及其他債務，這與特許通訊根據2025年預計調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)倍數得出的企業價值一致。

特許通訊是僅次於康卡斯特的第二大上市有線電視公司。考克斯通訊目前仍由考克斯家族私人經營，也是最大的有線電視供應商之一。

近年來，隨著5G或固網無線等替代家庭網路選擇的興起，寬頻產業一直在與無線競爭對手進行激烈競爭。這是因為傳統有線電視套餐的顧客不斷流失。

截至第1季末，特許通訊擁有3000萬寬頻客戶，較上季減少6萬。該公司擁有約1270萬有線電視用戶，本季流失了18.1萬名用戶。

該公司在美國41州提供服務，服務對象超過5700萬個家庭和企業。

考克斯通訊公司是考克斯企業(Cox Enterprises)旗下部門，號稱是美國最大私營寬頻公司。根據其官網，該公司擁有約650萬住宅和商業客戶。

該公司服務遍及美國18州的700萬戶家庭。截至2020年，其總收入為126億元。