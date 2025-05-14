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想在電力設施搞鬼？中國製變流器驚見可疑通訊模組

編譯劉忠勇／綜合外電
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功率變流器廣泛應用於連接太陽能板、風力發電機和電網，也常見於電池、熱泵及電動車充電設施中。（路透）
功率變流器廣泛應用於連接太陽能板、風力發電機和電網，也常見於電池、熱泵及電動車充電設施中。（路透）

路透引述知情人士報導，美國能源官員在再生能源基礎設施發現其中安裝了不明通訊模組後，正重新評估中國生產的設備可能構成的資安風險。

問題出在大都在中國生產的功率變流器，廣泛應用於連接太陽能板、風力發電機和電網，也常見於電池、熱泵及電動車充電設施中。

變流器本身具備遠端連線功能，以利更新和維護，但美國的電力公司通常會設置防火牆，阻擋設備和中國之間的直接通訊。

不過，知情人士向路透表示，美國專家在檢測連接至電網的中國製變流器時，發現部分裝置內藏有產品說明未列的「幽靈」通訊模組。

其中一位知情人士透露，過去九個月在多家中國供應商提供的電池中也發現了未經申報的通訊模組，包括蜂巢式無線電模組等。

消息人士指出，這些幽靈元件提供了額外且未載明於產品文件中的通訊管道，可能繞過防火牆進行遠端連線，帶來潛在災難性風險。

專家表示，若透過這些不明通訊模組繞過防火牆，遠端關閉變流器或修改設定，恐將破壞電網穩定，損及能源基礎設施，甚至引發大規模停電。其中一人說：「這等於是在電網中內建了一套可實際癱瘓系統的機制。」

今年2月，美國聯邦兩位參議員共同提出「擺脫敵對國家電池依賴法案」，基於國安考量，擬自2027年10月起禁止國土安全部採購特定中國企業生產的電池，目前尚未完成立法。

此法案鎖定六家和中共關係密切的電池製造商，分別為寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、海辰儲能和國軒高科。

顧問公司Wood Mackenzie資料顯示，華為是全球最大變流器供應商，2022年出貨量占全球29%，其次是陽光電源和錦浪科技。

比亞迪 電動車 國土安全部

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