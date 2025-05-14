美通膨放緩 蛋價半年來首見下跌 4月降至每打5.12元

蛋價在3月創下歷史天價後終於出現回跌。（歐新社）

根據政府數據，美國雞蛋 零售價格在年初創下歷史新高後，4月首度出現下跌。

消費者物價指數(CPI)顯示，4月一打A級雞蛋的平均價格降至5.12元；這是2024年10月以來雞蛋價格首次出現下降。

美國雞蛋價格在3月攀升至每打6.23美元的歷史最高水準。

2024年4月，美國雞蛋平均價格為每打2.86美元。但由於禽流感 持續爆發，雞蛋價格預期升幅穩定上升。自2022年初以來，禽流感已導致超過1.69億隻禽類死亡，其中大部分是蛋雞。

美國勞工部勞工統計局表示，消費者物價指數(CPI)上個月上漲0.2%，3月下降0.1%，是2020年5月以來的首次下降。經濟學家先前預測CPI將上漲0.3%。與去年同月比較，4月CPI上漲2.3%，而3月的年增率則是上漲2.4%。

剔除波動較大的食品和能源成分的核心CPI繼3月上漲0.1%後，4月又上漲0.2%。3月核心CPI年增2.8%，4月年增2.8%。

這些數據可能僅涵蓋部分關稅 ，包括對所有中國進口商品的芬太尼相關稅增加一倍至20%，以及對進口汽車和輕型卡車徵收25%的稅；這些都是在川普總統4月2日「解放日」之前徵收的。

儘管川普在4月暫停了大部分針對特定國家的關稅90天，但對幾乎所有進口產品徵收10%的統一關稅仍然有效。經濟學家預計關稅對物價的影響將從5月的CPI報告開始明顯顯現。

經濟學家仍然預計，由於關稅的影響，今年通膨將上升，但可能不會美中90天休戰協議之前預期的那樣大幅上升，這使得聯準會能夠維持觀望立場。

Nationwide首席經濟學家博斯特詹西奇(Kathy Bostjancic)表示：「通膨率的上升幅度可能會較小，今年第4季通膨率將達到3.4%左右的峰值，而不是之前預測的4%。」「由於關稅稅率將高於川普總統上任之前，經濟成長仍將放緩。」