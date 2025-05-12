新鮮人工作難找 美年輕世代回歸家族事業大增

愈來愈多美國年輕世代願意為家族企業效力。 路透

美國勞動市場持續降溫，社會新鮮人找工作愈來愈困難，愈來愈多年輕世代回歸家族事業。此時，他們的父母與祖父母輩正準備退休 ，制定接班計畫愈發緊迫。

市調機構Barlow研究去年的調查顯示，全美8,754位小企業主中有42％表示計畫在未來五年交棒，較2019年的36％高，其中28％表示正在尋找家族成員接手。

根據人力資源平台Gusto分析，全美僱用老闆年輕成年子女的小企業，比率自2018年來已增加一倍，今年1月較去年同期上升13％至約1,200家。研究分析全美40萬家企業的薪資單，排除了100個最常見的姓氏後，比對50歲以上公司負責人跟30歲以下員工的姓氏，若相同者則推定為同一家人。

Citizens金融集團商銀主管瓦倫提諾認為，這個趨勢正好與過去幾十年的發展相反，之前企業主的子女傾向將重返家族事業汙名化，較喜歡自己闖出新事業。他說：「這是30年來第一次對繼承既存的事業，感到更興奮和有興趣。」

對許多人來說，其實這種興趣主要還是因為經濟現實。新冠疫情 已打亂許多年輕人的職涯路徑，接著人工智慧（AI）熱潮和貿易戰 接踵而至，又開始重塑新鮮人就業市場。

史威瑟原本沒有計畫進入母親瓦爾開設的顧問公司Content Rules，但他在日本教英文的工作被疫情攪擾後，母親提供他一個替代選項。瓦爾長期夢想兒子能在自己的公司擔任科技主管，但史威瑟還沒完全被說服，他說：「我正在弄明白，是否這輩子真的要在這家公司工作」。

瓦爾表示，她兒子已向他們的30位員工及客戶證明了自己有能力。但她有時候也會為找出平衡點而掙扎，她希望兼顧兒子的幸福和公司的成功。她已調整了她兒子的工作內容，以便更符合他的興趣，並試著儘量不強迫他做一些必要、但他不喜歡的事。

Fairhope集團的家族事業策略師普拉斯特表示，他看到更多客戶僱用自己的子女，並希望能將公司傳給他們，雖然有時候達成目的，但存在意想不到的困難。之前沒在相關產業經驗的年輕家庭成員，進公司後可能跟一般沒受過訓練或經驗的人沒什麼兩樣。

普拉斯特說：「現在的情況看起來對子女比對企業好」。幾年前他以「何時將子女從家族事業開除」為題在部落格發文，闡述有效率的親子共事關係。他建議他的客戶僱用子孫前對接班計畫的希望保持謹慎，因為他們可能只會把現在的職位，當作等待夢想的備胎。