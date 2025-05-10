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Fed理事：關稅推高通膨放緩經濟 聯準會恐陷入困境

財經新聞組／綜合報導
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聯準會理事巴爾表示，川普政府的貿易政策可能會在今年稍後持續推高通膨、降低經濟增速並推高失業率，讓政策制訂者面臨何者優先解決的棘手決定。

不過，他補充說，在關稅對經濟產生更明確的衝擊之前，利率目前處於適宜水平。

他的說法呼應了聯準會主席鮑爾的評論。鮑爾本周表示：「如果已宣佈的大幅上調關稅措施得以持續，可能會導致通膨加劇、經濟成長放緩和失業率上升。」

對於關稅的影響，巴爾認為：「最近加徵關稅的規模和範圍是前所未見的，我們尚不知道最終為何，現在要判斷它們將如何影響經濟還為時過早。」

但他表示，風險是顯而易見的，「在我看來，更高的關稅可能導致全球供應鏈中斷，並對通膨造成持續的上行壓力。」

他還指出，企業需要時間來調整分銷網絡。一些供應商，尤其是小企業，可能無法足夠快地適應，可能會倒閉，這加劇了供應鏈的混亂。

巴爾說：「我同樣擔心，隨著經濟放緩，關稅將導致失業率上升。因此，如果通膨和失業率同步上升，聯準會可能會陷入困境。」

經濟學家預計，川普關稅的影響需要一段時間才能反映在經濟中。雖然對關稅的擔憂導致消費者信心大幅下滑和進口激增，但就業市場仍展現出韌性，4月新增17.7萬個非農就業崗位。

在演講結束後回答問題時，巴爾強調美國經濟狀況良好，從統計數據來看，通膨還在下降，失業率穩定，「那些反映未來情況的指標令人擔憂，我們只能拭目以待。」

巴爾今年2月辭去了聯準會負責監管的副主席一職，以避免與川普發生公開衝突。川普希望整體產業減少監管，而前總統拜登任命的巴爾在任期間一直在推動對銀行實施更嚴格的監管。

關稅 川普 聯準會

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