波克夏阿貝爾明年元旦接班 消息傳出公司股價承壓

波克夏董事會4日全體投票通過，由副董事長阿貝爾在明年元旦正式接任執行長。（路透）

「股神」巴菲特 執掌的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）5日宣布，該公司董事會4日全體投票通過，由副董事長阿貝爾（Greg Abel）在明年元旦正式接任波克夏執行長（CEO ），巴菲特將留任董事長一職。

巴菲特3日在股東會的最後幾分鐘宣布，將要求董事會在今年底，將他執掌60年的執行長職務，交接給負責波克夏非保險事業業務的副董事長阿貝爾。巴菲特說，他會留下來，在有需要的時候伸出援手，但也明確表示，阿貝爾接任CEO後，將擁有公司營運和資本運用的最終決策權。

波克夏股價過去一年躍增33%，遠優於史坦普500指數同期的12%漲幅。股價2日收盤更創新紀錄。然而，董事會宣布通過CEO人事案後，波克夏B股5日股價早盤跌逾6%。

波克夏集團旗下擁有鐵路、保險、能源和冰淇淋連鎖店等事業，該公司數十年來都在規劃巴菲特的接班計畫。巴菲特本人也在2021年首度透露，阿貝爾將接任執行長，但未明確透露交棒時間，他3日的宣布震撼投資圈。

KBW分析師席爾茲指出，「儘管阿貝爾日益展現接掌大權的能力」，但巴菲特在意想不到的時機宣布接班決定，「預料將使波克夏5日股價承壓」。他說，巴菲特離開現職，「對投資人對波克夏觀感衝擊的程度，將大於對公司實際營運的影響」。

波克夏股東表示，仍不清楚該公司旗下189間營利事業、2,640億美元股票資產，以及3,480億美元的現金和約當現金，在巴菲特卸下執行長職務後的表現將會如何。

阿貝爾明年起不但將接手目前市值高達1.2兆美元的龐大集團，還將承接一連串來自投資人的疑問。其一是，他將如何運用波克夏近3,500億美元的龐大現金部位。

另外，股東也想知道，阿貝爾是否會改變波克夏高層異於常人的精簡編制，或改變該公司的的風險容忍度和投資的產業偏好。

阿貝爾3日被問及他接手後的資本配置策略，他說，這些現金是「巨大的資產」，並承諾會延續前人的投資之道。而當被問到對波克夏子公司的管理風格時，他回答，「會更主動」。

CFRA研究公司分析師希芙特說，「投資人難以預測的情況可能是：少了巴菲特，波克夏股票是否仍會坐擁所謂的『巴菲特溢價』？」