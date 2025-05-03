美股連9日上漲 收復川普「解放日」以來失地 關注貿易進展和Fed動向

投資人如今期待，美國若和任何一個主要貿易夥伴談判出現進展，將代表美股終於否極泰來。（美聯社）

美股周五連續九日上漲，一舉收復美國總統川普4月2日宣布「對等關稅」措施後的失地。聯準會（Fed）下周開會人以及貿易談判後續進展，都將考驗美股能否延續漲勢。

受到美國非農就業數據優於預期，以及美中貿易僵局可望解凍的激勵，道瓊工業指數周五上漲564點，史坦普500 指數和那斯達克綜合指數雙雙上漲1.5%。一周下來，史坦普和道瓊雙雙上漲約3%，那指上漲3.4%。除道瓊工業指數外，史坦普500指數也連續九個交易日收高，創下2004年來最長連漲紀錄，其中史坦普九天下來漲了10.2%。史坦普目前已較4月2日上漲0.3%，但較2月高點仍低了7.5%。

費城半導體指數大漲3.5%；台積電ADR更大漲3.8%，且連續兩周漲幅超過8.5%。

美國4月新增就業優於預期，此外，華爾街日報報導，大陸官方正考慮解決美方對芬太尼走私問題的關切，為雙邊貿易談判營造破冰契機。在亞洲交易時段，中方已表示正評估是否啟動談判以停止貿易戰，前提是美方展現「誠意」。

投資人如今期待，美國若和任何一個主要貿易夥伴談判出現進展，將代表美股終於否極泰來。

B. Riley 財富管理首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「投資人現在所期待的是能讓4月2日的衝擊逐漸淡化。我認為，若美國能和一個主要貿易夥伴達成重大協議，市場就會視為開啟更多協議可能性的起點。我們現在正處在90天緩衝期的中段，若能拿下第一個協議，我相信市場會有正面反應。」

巴克萊全球研究部主席拉賈迪亞克夏（Ajay Rajadhyaksha）說：「這波反彈似乎是基於關稅最壞情況已過的預期心理。」但他提醒：「實際上恰恰相反，最壞的情況還沒反映在數據上，數據根本還沒開始反映。」

就業數據公布後，美國2年期公債殖利率 上揚13個基點至3.83%，反映投資人押注Fed按兵不動更久。美國10年期公債殖利率也由前一日的4.2%漲至4.317%。

Fed下周三預料會維持利率不變，在周五公布強勁的就業報告後，芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場預估下一次降息 時點由6月延後到7月。高盛也已將首次降息預期從6月延至7月。

晨星財富（Morningstar Wealth）多元資產策略主管帕帕拉多（Dominic Pappalardo）說：「Fed是少數能及時支撐市場的機制之一。若Fed開始釋出通膨疑慮減輕的訊號，就代表離降息更近一步，市場應會樂觀解讀。」

川普周五在就業數據出爐後隨即在Truth Social發文：「FED應該降息！！！」並稱「就業強勁，還有更多好消息」。

Edward Jones資深投資策略師庫卡法斯（Angelo Kourkafas）認為，下周記者會上，Fed主席鮑爾「口徑可能繼續偏鷹，以壓制外界認為Fed會受白宮影響的論調」。

下周將是本季財報高峰的最後一波，將有迪士尼在內1/5的史坦普500成分股企業發布財報。企業第1季財報表現普遍優於預期，據LSEG IBES統計，史坦普500成分股中約2/3已發布的財報中，整體每股獲利比市場預估高出7%，高於長期平均的4.3%。