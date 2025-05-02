亞馬遜Q1業績佳 廣告收入增19% 雲端部門連三季未達預期

受雲端運算和廣告業務成長的推動，亞馬遜 第1季業績優於預期，但對本季業績預期較為疲軟。

該公司上季淨利171.3億元，合每股1.59元，高於LSEG預期的1.36元；營收1556.7億美元，高於LSEG預期的1550.4億美元

其他關鍵的收入數據如下：亞馬遜網路服務(AWS)實際銷售額為293億美元，低於StreetAccount預期的294.2億美元。

廣告收入為139.2億美元，高於StreetAccount預期的137.4億美元。

亞馬遜預計第2季獲利將在130至175億美元之間，低於StreetAccount 176.4億美元的普遍預期。預計本季銷售額將在1590至1640億美元之間，成長7%至11%。LSEG分析師預計為1609億美元。

亞馬遜指出，「關稅 和貿易政策」是可能導致其財測方針變化的一系列因素之一。

亞馬遜雲端運算部門銷售額略低於一般預期，是連續第三季未達預期。本季AWS營收成長17%，成長低於分析師預期。上季該部門銷售額成長了18.9%。

亞馬遜第1季線上廣告收入成長19%，超過分析師的預期。廣告銷售額攀升至139.2億美元，StreetAccount分析師平均預期為137.4億美元。

該公司第1季總銷售額為1556.7億美元，而華爾街 預測為1550.4億美元。

雖然亞馬遜的線上廣告業務僅占其整體銷售額的一小部分，但近年來已成為全球數位廣告市場第三大平台，僅次於Alphabet和Meta。

由於經濟不確定性以及中美貿易緊張局勢加劇，網路廣告成為投資人特別關注的領域。雖然川普總統對中國的關稅可能會影響亞馬遜的核心零售業務，但該公司的線上廣告部門也可能受到一些影響。