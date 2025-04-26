iPhone恐因關稅大漲價 電信3巨頭釋出轉嫁用戶訊號

電信業者坦言一旦遭到關稅影響，勢將壓力轉嫁至消費用戶身上。（美聯社）

截至目前為止，智慧型手機 生態系統暫時避免了川普總統關稅 的最大衝擊。

但如果這種現況就此結束，主要電信業者似乎準備將智慧型手機的高成本轉嫁到消費者身上。

本月稍早時，川普將智慧型手機和一些其他電子產品排除在對等關稅範圍之外，只保留了對中國20%的芬太尼關稅。不過這項豁免可能是暫時的，對蘋果公司iPhone 主要生產地中國徵收145%關稅的可能性仍然存在。

如果兩個超級大國之間無法達成貿易協議，那麼即使對中國徵收20%的芬太尼關稅，也可能很快會對消費者造成衝擊。

根據科技刊物《CNET》的分析，iPhone 15的價格將從目前的699元上漲至839元。iPhone 16的價格將從799元漲至959元。

各大電信業者本周公布財報時，分別就電信資費上漲可能對消費者產生的影響提出各自的說法。

Verizon執行長維斯特伯格(Hans Vestberg)表示：「我們將繼續在各種促銷活動中嚴格控制財務成本，但我們不會承擔手機關稅的大幅上漲。這最終會打擊市場上的消費者。不過，現在下結論還為時過早。我們不知道最終關稅會如何變化。」

AT&T執行長史坦基(John Stankey)指出，「如果關稅是手機單位成本上漲的下一個驅動因素，我們將首先了解客戶的需求，然後對我們在此過程中提供支持的方式進行一些調整。」「但這個過程會像傳統做法一樣，把成本大部分轉嫁給最終用戶，並將其納入最終能夠承受的商業模式，從而推動我們業務獲得合理的回報。」

T-Mobile執行長西佛特(Mike Sievert)表示：「如果確定課徵，並且在某種程度上造成了重大影響，那麼就必須由客戶承擔。」「接下來會發生的情況是：智慧型手機價格上漲，人們會減少購買和升及智慧型手機的速度。這些就是未來可能發生的動態。但我們認為這種情況目前還不會發生。」