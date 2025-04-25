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Fed傳聲筒發聲 Fed下任主席未上任 已先籠罩「川普魯蛇」陰影

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國總統川普在第一個總統任期提名鮑爾（前）出任聯準會（Fed）主席，2022年前總統拜登提名他續任。（路透）
美國總統川普在第一個總統任期提名鮑爾（前）出任聯準會（Fed）主席，2022年前總統拜登提名他續任。（路透）

美國總統川普本周稍早因不滿美國聯準會（Fed）拒絕立即降息，來緩衝他毫無規劃的關稅戰對美國經濟所造成的打擊，痛罵Fed主席鮑爾是「大魯蛇」（looser，輸家），但後來又改口，他無意要開除鮑爾。

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timiraos）撰文分析，川普對Fed施壓之舉，凸顯了真正的「大魯蛇」不是鮑爾，而會是川普所挑選的下任Fed主席。

川普大動作要求Fed降息，令市場擔心鮑爾繼任者的利率政策是否會先諮詢川普的意見，對下任Fed主席的信心也因而被削弱。鮑爾的主席任期將在明年5月屆滿。

曾在參議院銀行委員會擔任首席經濟學家的Dynamiv經濟策略公司總裁希爾維亞表示：「你不能如此貶低一個人，然後又回過頭來期待市場會覺得你挑選的取代人選，可以有極高的可信度。」

前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）也說，總統公然抨擊Fed，是個愚蠢行為，無論是Fed不聽從，或因為覺得承受壓力而要證明獨立性，兩者的結果都相同：短期利率不變或上調，問題在於市場在乎總統的談話，並會緊張，也會推升長期利率。

Fed主席的權力取決於要怎麼在12位地區聯準銀行總裁與其他六位理事之間調和鼎鼐、凝聚共識的能力。Fed利率決策小組「聯邦公開市場操作委員會」（FOMC）有12位投票成員，包括七位理事和輪值的五位地區聯準銀行總裁，主席也只是12票當中的一票。

曾在歐巴馬總統擔任首席經濟顧問的佛曼（Jason Furman）指出，川普挑選的下任Fed主席立場愈極端，就愈難以在FOMC扮演領導角色。因為聯邦準備體系自帶強大的制衡力量，「FOMC成員不會尊重一位全為政治行動者的Fed主席」。

2006-2011年曾為Fed理事的華許（Kevin Warsh），被傳很可能是鮑爾的接班人。他自己在2010年的演講中提到，「任何意圖不當影響Fed政策的行為，將招致Fed官員與市場參與者的強烈斥責」。

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