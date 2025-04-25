我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

關稅、消費疲軟夾擊營運 寶鹼大幅下修全年財測

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

寶鹼公司上季業績好壞參半，因對其產品的需求下降，同時對本季前景進行更悲觀的預測，並表示可能會調漲價格。

旗下擁有汰漬和Charmin品牌的寶鹼大幅下修整個財年的每股核心獲利和營收財測。執行長莫勒(Jon Moeller)表示，新關稅以及公司在不確定時期重新投資其品牌的計畫，是其大幅下調業績預期的原因。

他表示：「可能會有價格上的調整；畢竟關稅本質上會導致通貨膨脹，但我們也在考慮採購選擇。」並補充說，與關稅連動的漲價將在7月開始的下個財政年度發生。

莫勒說，雖然消費者不會選擇更便宜的產品，但他們正在改變行為以節省金錢。例如，該公司發現消費者為了節省洗滌劑，會減少每周洗衣次數和用量。

該公司上季淨銷售額下降2%至197.8億美元。扣除收購、資產剝離和外幣影響後的有機銷售額成長1%。

寶鹼公司本季銷量下降1%。銷售不包括定價，因此它比銷售更能準確反映需求。

嬰兒、女性和家庭護理部門銷量下降2%，在各部門中降幅最大。

寶鹼公司的醫療保健和織物及家庭護理部門銷量均下降1%。本季Oral-B牙刷和佳潔士牙膏等口腔護理產品的需求正在萎縮。

該公司旗下的美容產品部門包括玉蘭油和SK-II本季銷量持平。寶鹼表示，這是因為第二大市場大中華區的銷售量出現下滑。

寶鹼的美容業務包括吉列和維納斯刮鬍刀是唯一銷售成長的部門，交易量上漲1%。

在本財年僅剩一季情況下，寶鹼目前預計2025財年的銷售額將持平，低於先前預測的成長2%至4%。該公司還將每股核心獲利預期從先前的6.91至7.05元下修至6.72至6.82元。

寶潔第3季淨利為37.7億元，合每股1.54元，高於去年同期的37.5美元和每股1.52元。

關稅 通貨膨脹

上一則

美股最錢線／走勢緊貼貿戰 分析：市場信心下滑或將轉折

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

關稅戰、旅客不想來美 航空公司減班降財測

關稅戰、旅客不想來美 航空公司減班降財測
汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增

汽車關稅上路前掀搶購潮 日本3大車廠在美銷量激增
傳中國對部分美晶片免徵關稅 但中國官方未證實

傳中國對部分美晶片免徵關稅 但中國官方未證實
美中展開關稅談判？ 中國外交部：假消息

美中展開關稅談判？ 中國外交部：假消息

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話