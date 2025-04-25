關稅、消費疲軟夾擊營運 寶鹼大幅下修全年財測

寶鹼公司上季業績好壞參半，因對其產品的需求下降，同時對本季前景進行更悲觀的預測，並表示可能會調漲價格。

旗下擁有汰漬和Charmin品牌的寶鹼大幅下修整個財年的每股核心獲利和營收財測。執行長莫勒(Jon Moeller)表示，新關稅 以及公司在不確定時期重新投資其品牌的計畫，是其大幅下調業績預期的原因。

他表示：「可能會有價格上的調整；畢竟關稅本質上會導致通貨膨脹 ，但我們也在考慮採購選擇。」並補充說，與關稅連動的漲價將在7月開始的下個財政年度發生。

莫勒說，雖然消費者不會選擇更便宜的產品，但他們正在改變行為以節省金錢。例如，該公司發現消費者為了節省洗滌劑，會減少每周洗衣次數和用量。

該公司上季淨銷售額下降2%至197.8億美元。扣除收購、資產剝離和外幣影響後的有機銷售額成長1%。

寶鹼公司本季銷量下降1%。銷售不包括定價，因此它比銷售更能準確反映需求。

嬰兒、女性和家庭護理部門銷量下降2%，在各部門中降幅最大。

寶鹼公司的醫療保健和織物及家庭護理部門銷量均下降1%。本季Oral-B牙刷和佳潔士牙膏等口腔護理產品的需求正在萎縮。

該公司旗下的美容產品部門包括玉蘭油和SK-II本季銷量持平。寶鹼表示，這是因為第二大市場大中華區的銷售量出現下滑。

寶鹼的美容業務包括吉列和維納斯刮鬍刀是唯一銷售成長的部門，交易量上漲1%。

在本財年僅剩一季情況下，寶鹼目前預計2025財年的銷售額將持平，低於先前預測的成長2%至4%。該公司還將每股核心獲利預期從先前的6.91至7.05元下修至6.72至6.82元。

寶潔第3季淨利為37.7億元，合每股1.54元，高於去年同期的37.5美元和每股1.52元。