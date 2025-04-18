特斯拉 削減Cybertruck 產線

內部員工透露，特斯拉過去幾個月已經放棄了幾條Cybertruck生產線的生產目標。這些員工表示，一些生產線的產能僅達先前的一小部分；該公司也將一些Cybertruck生產團隊的規模減少一半以上。自1月以來，該汽車製造商已將德州超級工廠的Cybertruck生產線部分貢員工轉到Model Y生產線。Cox Automotive估計2025年前三個月特斯拉賣出6406輛Cybertrucks，是上季的一半。根據3月20日的召回消息，該公司累計交車量還不到5萬輛。

聯合健康調降全年獲利財測

聯合健康集團下修全年獲利財測，因為預計患者對醫療相關服務的需求增加將導致今年醫療成本居高不下。公營的Medicaid計畫中的患者索賠費用增加，以及Medicare的登記變化，一年多來已經給該行業帶來不少壓力。該公司表示，與Medicare Advantage業務相關的成本遠高於計畫中的2025年增幅，並且與2024年的增幅一致。該公司預計2025年調整後每股獲利在26至26.5元間，而先前預測為29.5至30元。分析師預計每股獲利為29.73元。

禮來新減肥藥後期試驗達標

禮來公司表示，其每日服用減肥藥在幾項後期試驗的首次試驗中達到公司目標，幫助2型糖尿病 患者降低血糖和體重，其安全性與市場上流行的注射劑相當。這項試驗結果是今年製藥業最受關注的研究之一，因為這個實驗性藥物「奧格利普隆」(orforglipron)在蓬勃發展的減肥和糖尿病市場中，更接近成為一種新的無針替代品。其更方便、更容易生產的特性可能使禮來公司在與諾和諾德和其他試圖進入這個高利潤領域對手競爭時占有巨大優勢。

D.R.Horton降全年營收財測

美國房屋建築商D.R. Horton由於住房需求疲軟，調降全年收入預測，第2季獲利和收入均未達預期。受美國總統川普的關稅政策影響，美國經濟不確定性上升，高利率環境下消費者的負擔能力受到影響，可能進一步給房屋建築商帶來壓力。該公司目前預計全年營收將在333至348億元間，先前的預測為360至375億元。預計房屋建築業務的交易量約為8.5萬至8.7萬套，低於先前預測的9萬至9.2萬套。