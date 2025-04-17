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金價觸及3319美元再創高 美元又重貶摔至3年低點

編譯季晶晶、簡國帆、陳苓／綜合報導
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金價16日盤中升破每英兩3300美元大關，再創紀錄。（路透）
金價16日盤中升破每英兩3300美元大關，再創紀錄。（路透）

金價16日盤中升破每英兩3300美元大關，再次締造歷史紀錄，主要是美國總統川普下令調查關鍵礦物，可能會加徵關稅，使投資人湧入避險資產。另一方面，美元則是空頭氣氛瀰漫，美元指數摔至三年低點。

現貨金價16日一度大漲2.75%、至每英兩3319.54美元。貿易戰升溫，引發的全球經濟衰退疑慮，加上川普關稅政策的不確定性，促使今年來金價暴衝26%，迭創空前新高。

投資人加碼敲進黃金ETF，央行也繼續增持黃金，讓大銀行樂觀看待黃金未來幾季的前景。高盛集團預測，金價到2026年中，將漲到每英兩4000美元。美國銀行（BofA）近期訪調也顯示，73%受訪者認為，「美國例外主義」已觸頂。49%估計，「做多黃金」24個月來首次取代押寶美國科技巨擘，成為目前市場最擁擠的交易。

同為避險資產的瑞士法郎也表現出色，16日兌美元一度大漲逾1%。同時，美元指數16日盤中重貶0.86%至99.354，寫三年新低。川普4月2日宣布對等關稅政策以來，美元指數累計下挫3.9%。

市場看空美元的氛圍為2006年來之最。美銀全球基金經理人調查顯示，儘管受訪者的風險胃口大幅滑落，卻有近61%的受訪者預期，美元未來12個月將貶值，比率為2006年5月來最高。

歐洲大銀行的現金權益交易主管說，投資人正遭逢信心危機，「問題在於3分鐘後，就可能收到讓處境好轉或惡化的消息」，「投資人不想看起來像白癡」。

Yardeni研究公司認為，美元貶值是因投資人把資金移出美國資產，轉向歐洲資產，因為近來歐元升值，中國大陸國有資產經理人也可能稍微賣出美債、買進歐債，以報復川普政府。外匯選擇權交易員也正押注歐元和日圓對美元都將走升。

同時，美國衰退憂慮升高，也強化了市場對Fed降息的預期，降低美元的吸引力。德意志銀行指出，重大長期風險為川普引發動盪的政策，最終可能減弱外國投資人對美元作為全球避險貨幣的信心，雖然這個可能性還很遙遠，但不該嗤之以鼻。

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