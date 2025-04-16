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Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

蘇姿丰：超微是美國公司 「美國製造」列關鍵優先事項

記者吳康瑋、鐘惠玲／台北報導
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超微執行長蘇姿丰表示，第五代伺服器處理器已在台積電亞利桑納廠投片。圖為蘇姿丰15日在台北宴請客戶與供應鏈業者時揮手致意。(記者蘇健忠／攝影)
超微執行長蘇姿丰表示，第五代伺服器處理器已在台積電亞利桑納廠投片。圖為蘇姿丰15日在台北宴請客戶與供應鏈業者時揮手致意。(記者蘇健忠／攝影)

地緣政治與關稅議題引發熱議，超微(AMD)執行長蘇姿丰15日在台灣表示，超微是美國公司，「美國製造」當然是關鍵優先事項。不過，台灣供應鏈也很重要，她已與美國政府討論過超微製造和研發策略，超微也會與所有夥伴探討長期製造策略及短期措施，以應對不確定性。

超微是全球CPU第二大廠商暨AI晶片大廠，執行長蘇姿丰15日在台灣大學椰林講座創智系列演講，講題為「AMD轉型AI領導者」。超微在蘇姿丰現身前，宣布旗下第五代EPYC伺服器處理器已在台積電美國新廠投片(Input)，明年推出的第六代產品將推進至台積電二奈米生產，是台積電二奈米首家高速運算(HPC)客戶。

繼NVIDIA(輝達，另譯英偉達)之後，超微跟進宣布加入台積電美國新廠客戶行列，意味川普政府「美國製造」政策下，全球主要半導體廠搶著在台積電美國新廠投片，挹注台積電美國新廠訂單動能。

蘇姿丰在演講前受訪透露，她14日已先到新竹拜訪包括台積電在內的合作夥伴，感謝台積電董事長魏哲家與其團隊的努力，超微第一款在台積電美國亞利桑納州新廠生產的產品，是第五代EPYC伺服器處理器，進展順利。

蘇姿丰15日宴請台灣供應鏈與生態系合作夥伴，她說，台灣夥伴對於超微來說很重要。超微還有很多新的計畫，半導體供應鏈非常複雜，有很多步驟。對超微而言，希望能擁有具備韌性的供應鏈。台灣依然是其供應鏈中非常重要的一部分，同時美國供應鏈也將發揮重要作用，超微正擴大相關布局，這包括與台積電及其他夥伴的合作。

談到美國關稅政策議題，蘇姿丰指出，正留心注意關稅議題相關情形，半導體對全球舉足輕重，每個政府都在思考自己的政策。超微身為一家美國公司，當然希望支持美國政府，美國製造是其優先考慮的選項，但同時超微也是一家全球性企業，擁有全球供應鏈。一方面會思考長期的製造策略，同時也會思考在短期內要採取哪些措施來確保可繼續為客戶提供支援。

台積電 供應鏈 蘇姿丰

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