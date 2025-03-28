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1月才迎黃金時代 川普政策打擊… 航空業下修Q1獲利

財經新聞組／綜合報導
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不到兩個月前，美國航空業景氣風生水起，相信正在進入新的黃金時代，因為強勁的旅遊需求和緊張的運力帶來多年利潤繁榮的前景。

但川普總統的關稅政策和對政府支出的打擊顛覆了這種樂觀情緒。由於經濟不確定性上升，遊客和企業減少支出，迫使航空公司下修第1季獲利財測。

對許多消費者和企業來說，旅行只是一項非必需品，經濟成長疲軟和通膨走高的可能性不斷增大，這也給今年前景蒙上陰影。

史坦普500客運航空指數今年以來下跌約15%，表現遠遜於史坦普500指數。達美航空聯合航空的股價今年均下跌約20%。廉價航空公司邊疆航空下跌2%。

隨著需求放緩，航空公司已開始削減航班，以避免降低票價並保護利潤。過去兩周，邊疆航空、達美航空、聯合航空、美國航空、捷藍航空和Allegiant航空均削減了第2季運力。

聯航執行長柯比(Scott Kirby)警告，如果需求沒有反彈，第3季中旬航空業運力將大幅下降。

部分需求放緩也是由於最近的安全事故。Amanda Demanda Law Group的數據顯示，2月對飛機安全問題的關切度達到歷史最高水平，「現在搭機安全嗎？」的谷歌搜尋熱度上漲900%。

航空公司預計安全事故帶來的影響將很快消退，但對經濟壓力就不太確定了。

美國旅行社的機票銷售數量在1月增加39%之後，2月下降了8%。美國航空上周數據顯示，商務旅行和休閒旅行都有所下降。

根據美國運輸安全管理局(TSA)的數據，3月客運量年增率從1月的5%放緩至0.7%。

需求減弱正在損害航空業的定價能力。根據美國勞工部的數據，2月票價出現6個月來的首次年減。

美國商銀的數據顯示，2月航空信用卡和金融卡支出較上月下降7.2%，為至少6個月以來的最低水準。

達美航空 史坦普500 聯合航空

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