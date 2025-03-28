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財經簡訊

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美商銀首季房貸申請增80%

美國商銀消費貸款主管維農(Matt Vernon)表示，由於購屋者受到不斷增加的房屋庫存和較低的長期債券殖利率的誘惑，該行1至3月房貸申請量增加了80%。去年9月10年期美債殖利率跌至約3.6%，為2023年6月以來的最低水平，導致10月初30年期房貸利率降至6.1%。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，30年期房貸利率目前為6.7%，仍低於一年前的7%。而且越來越多房屋庫存流入市場，從房貸的角度來看，這最終會帶來一定的穩定性和成長。

黑石收購倫敦地標建築遭拒

倫敦地標建築「火腿罐頭」(Can of Ham)業主Nuveen拒絕了黑石集團約3.3億英鎊的收購報價。這棟21層樓高的建築位於倫敦聖瑪麗斧街70號，是過去幾年歐洲掛牌出售的少數幾棟高價辦公大樓之一；在疫情過後，辦公樓市場受到工作模式的改變和借貸成本上升的衝擊。「火腿罐頭」拍賣是歐洲幾場受到追蹤的拍賣之一，也是在測試去年辦公室銷售量暴跌至2009年以來的最低水平後，買家和賣家是否能夠就價格達成協議。

OpenAI今年營收看增兩倍

知情人士透露，OpenAI預期今年營收將增加兩倍多，達到127億美元，主要是收費的人工智慧（AI）軟體銷售強勁。彭博資訊報導，知情人士表示，OpenAI去年營收為37億美元，預期營收將持續快速成長，今年有望是去年的三倍，明年有望再比今年成長一倍多，至294億美元。OpenAI拒絕評論。紐約時報去年9月報導，OpenAI拚今年營收達到116億美元。

OpenAI兩年多前推出ChatGPT爆紅後，至今已陸續推出一系列訂閱服務，去年9月表示企業版ChatGPT的付費用戶達到100萬人，最近新推出的服務為月費200美元的ChatGPT Pro，能使用最先進的AI模型，目前正評估為特定AI產品每月收費數千美元。

汽車關稅影響美國大於歐洲

桑坦德銀行執行主席波廷(Ana Botín)表示，白宮的保護主義政策在短期內對美國的打擊可能比歐洲更嚴重，因為關稅會對國內消費者造成影響。她指出，「關稅是一種針對消費者徵收的稅。」「最終經濟將付出代價。在其他條件相同的情況下，經濟成長將放緩，通膨將加劇。」「歐洲銀行業已準備好提供更多貸款，為經濟提供更多支持。我們很強大。我們有資本。」她還呼籲歐盟法規更加「彈性」，目前的法規決定了歐洲銀行業者在最低資本要求之外必須持有的「緩衝」，以加強其在遭遇金融衝擊時的抵禦能力。

AI 殖利率 OpenAI

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