美商銀首季房貸申請增80%

美國商銀消費貸款主管維農(Matt Vernon)表示，由於購屋者受到不斷增加的房屋庫存和較低的長期債券殖利率 的誘惑，該行1至3月房貸申請量增加了80%。去年9月10年期美債殖利率跌至約3.6%，為2023年6月以來的最低水平，導致10月初30年期房貸利率降至6.1%。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，30年期房貸利率目前為6.7%，仍低於一年前的7%。而且越來越多房屋庫存流入市場，從房貸的角度來看，這最終會帶來一定的穩定性和成長。

黑石收購倫敦地標建築遭拒

倫敦地標建築「火腿罐頭」(Can of Ham)業主Nuveen拒絕了黑石集團約3.3億英鎊的收購報價。這棟21層樓高的建築位於倫敦聖瑪麗斧街70號，是過去幾年歐洲掛牌出售的少數幾棟高價辦公大樓之一；在疫情過後，辦公樓市場受到工作模式的改變和借貸成本上升的衝擊。「火腿罐頭」拍賣是歐洲幾場受到追蹤的拍賣之一，也是在測試去年辦公室銷售量暴跌至2009年以來的最低水平後，買家和賣家是否能夠就價格達成協議。

OpenAI 今年營收看增兩倍

知情人士透露，OpenAI 預期今年營收將增加兩倍多，達到127億美元，主要是收費的人工智慧（AI）軟體銷售強勁。彭博資訊報導，知情人士表示，OpenAI去年營收為37億美元，預期營收將持續快速成長，今年有望是去年的三倍，明年有望再比今年成長一倍多，至294億美元。OpenAI拒絕評論。紐約時報去年9月報導，OpenAI拚今年營收達到116億美元。

OpenAI兩年多前推出ChatGPT爆紅後，至今已陸續推出一系列訂閱服務，去年9月表示企業版ChatGPT的付費用戶達到100萬人，最近新推出的服務為月費200美元的ChatGPT Pro，能使用最先進的AI模型，目前正評估為特定AI產品每月收費數千美元。

汽車關稅影響美國大於歐洲

桑坦德銀行執行主席波廷(Ana Botín)表示，白宮的保護主義政策在短期內對美國的打擊可能比歐洲更嚴重，因為關稅會對國內消費者造成影響。她指出，「關稅是一種針對消費者徵收的稅。」「最終經濟將付出代價。在其他條件相同的情況下，經濟成長將放緩，通膨將加劇。」「歐洲銀行業已準備好提供更多貸款，為經濟提供更多支持。我們很強大。我們有資本。」她還呼籲歐盟法規更加「彈性」，目前的法規決定了歐洲銀行業者在最低資本要求之外必須持有的「緩衝」，以加強其在遭遇金融衝擊時的抵禦能力。