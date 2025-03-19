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短天期美國公債狂吸金220億美元 分析師點出為何比長債誘人

編譯葉亭均／綜合外電
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美國短天期公債基金年初時熱烈受到投資人追捧，反映市場的避險趨勢。（美聯社）
美國短天期公債基金年初時熱烈受到投資人追捧，反映市場的避險趨勢。（美聯社）

投資人今年來向美國短期公債投入近220億美元資金，反映美國總統川普的經濟與貿易政策促使資金爭相湧入避險資產，並且導致股市下跌。

根據EPFR的數據，從1月初至3月14日，美國短期公債基金資金淨流入約217億美元，創兩年來最大單季資金流入規模。同期間，美國長期公債基金雖然也呈現淨流入，但僅有26億美元。

資金大量湧入短債，凸顯出投資人尋找避風港，以逃離股票、垃圾級公司債等較高風險資產的拋售潮。此時，市場更加擔心川普激進的貿易政策可能會拖累美國經濟成長，同時引發通膨升高。

摩根大通資產管理公司全球固定收益主管米歇爾（Bob Michele）表示：「市場確實出現大量資金流動，這完全合理，因為股市等風險資產市場近期波動劇烈且甚具風險。現在看看美國債市，能在風暴中當作靠山。」

美銀本周一項調查顯示，投資人在3月對美股的配置進行「歷來最大」的調降，此外，垃圾債券與美國公債的利差則大幅上升。

美銀利率策略主管卡巴納（Mark Cabana）表示：「如果你愈來愈擔心風險資產或經濟可能放緩，甚至擔心成長疑慮正在醞釀中，那麼考慮從風險較高資產撤出、降低風險，會是合理的。」

分析師還指出，具吸引力的收益率也提升短債的吸引力。例如，一個月期國庫券的年化收益率為4.3%，而兩年期的收益率則是4%。

投資人和策略師也指出，如果美國經濟顯示出進一步放緩的跡象，而聯準會降息，那麼公債殖利率將跟著下滑，債券持有人將享受債券價格上漲的好處。

分析師還說，對美國經濟發展的不確定性，也是促使投資人轉向短債的一大因素。

摩根大通的米歇爾表示：「由於純粹就是要降低風險，而且若你認為股市將經歷回檔，資金往往會流向現金和類現金工具。」

債券 殖利率 摩根大通

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