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咖啡雞蛋價格漲不停 在美吃頓健康早餐成奢侈消費

咖啡雞蛋價格漲不停 在美吃頓健康早餐成奢侈消費

編譯任君翔／綜合外電
咖啡價格及蛋價齊漲，使美國消費者愈來愈難負擔一頓美式早餐。（美聯社）
咖啡價格及蛋價齊漲，使美國消費者愈來愈難負擔一頓美式早餐。（美聯社）

咖啡和蛋在美國是早餐的重要環節，但這兩種食材價格卻持續大漲，漲勢也未見消退跡象，意味著在美國要吃一頓健康的早餐，已變成一種價格上的奢侈。

CNBC報導，2月美國消費者物價指數（CPI）報告顯示，蛋價年比大漲53%。從去年12月至今年1月每打雞蛋平均上漲15%。摩根大通資料顯示，在2月24日至3月3日當周，蛋價較之前一周漲了7%至高於8美元。

同時，咖啡價格也屢創新高。巴西乾旱衝擊咖啡豆收成，過去一年來咖啡豆期貨價格已飆漲超過一倍，洲際交易所（ICE）的咖啡豆期貨價更在2月首度漲破每磅4美元。

Technomic食品服務領域消費者研究資深主管布萊恩（Robert Bryne）表示，整體早餐的成本最近幾年已讓消費者荷包更吃緊。他說，這已促使消費者改變其飲食行為，「早餐是最容易被其他家裡簡單的食物所取代、或是直接跳過的一餐」。Technomic研究也顯示，消費者不再到Dunkin'或麥當勞等速食店吃早餐。

餐飲業已感受到衝擊。Waffle House及Denny's已對含蛋的菜單品項收取額外費用，而非直接漲價，認為這對消費者來說或許較可忍受。

摩根大通 麥當勞 雞蛋

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