台積電為蘋果代工3奈米晶片報價曝光 較28奈米增加近三倍

分析師表示,蘋果智慧機的A系列處理器,從A7到現今的A18出現重大進展;而台積電 的晶圓代工要價,也從A7時代的5,000美元,勁揚2.6倍至18,000美元。

科技網站Tom's Hardware報導,Creative Strategies執行長兼首席分析師巴加林(Ben Bajarin)發文指出,蘋果A系列晶片 持續演進,A7處理器(用於iPhone 5S)採28奈米製程,電晶體數量為10億個;如今的A18 Pro處理器(用於iPhone 16 Pro)採3奈米製程,電晶體數量躍升至200億個。

電晶體數量大增,成本跟著衝高,晶圓要價從A7的5,000美元,到A17、A18 Pro升至18,000美元。處理器的每平方公釐成本從0.07美元,增至0.25美元。

Got a detailed price/die/density analysis of Apple A-silicon over time at TSMC. Some nuggets.



From A7 to A18:



- progression from 28nm to 3nm

- Most dramatic shrinks occurred early (28nm → 20nm → 16nm/14nm)

- Steady increase in transistor count from 1 billion (A7) to 20…