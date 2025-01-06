我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專訪：珍古德憂川普2.0氣候政策 盼與川粉對話改變想法

美國急凍冰封：影響超過6000萬人 冬季風暴導致十年最嚴重降雪及低溫

台積電為蘋果代工3奈米晶片報價曝光 較28奈米增加近三倍

編譯陳苓／綜合外電
台積電的晶圓代工要價，從蘋果A7處理器的5,000美元，如今勁揚2.6倍至18,000美元。（路透）
台積電的晶圓代工要價，從蘋果A7處理器的5,000美元，如今勁揚2.6倍至18,000美元。（路透）

分析師表示，蘋果智慧機的A系列處理器，從A7到現今的A18出現重大進展；而台積電的晶圓代工要價，也從A7時代的5,000美元，勁揚2.6倍至18,000美元。

科技網站Tom's Hardware報導，Creative Strategies執行長兼首席分析師巴加林（Ben Bajarin）發文指出，蘋果A系列晶片持續演進，A7處理器（用於iPhone5S）採28奈米製程，電晶體數量為10億個；如今的A18 Pro處理器（用於iPhone 16 Pro）採3奈米製程，電晶體數量躍升至200億個。

電晶體數量大增，成本跟著衝高，晶圓要價從A7的5,000美元，到A17、A18 Pro升至18,000美元。處理器的每平方公釐成本從0.07美元，增至0.25美元。

巴加林表示，A系列處理器用於智慧機，空間有限，晶片尺片大略維持一致，在80~125平方公釐之間。台積製程技術的進展，讓電晶體密度能穩定提高。

10奈米的A11處理器、7奈米的A12處理器，電晶體密度分別增加86%、69%，是改善幅度最大的製程，但近來的A16~A18 Pro處理器，電晶體密度增速趨緩，顯示現行製程可能逼近物理極限。

與此同時，要提高晶片的每周期指令（IPC）也益發困難。儘管如此，每一代的A系列處理器，效能功耗比都持續提升。

報導引述業界消息說，台積為向客戶保證高價格晶圓的穩定和價值，台積試圖達到某個良率門檻後，才會開始生產。要是實際良率遠低於門檻，比方說低了10%~15%，可能會給予客戶財務補償或折扣。

蘋果是台積先進製程的大客戶，有機會調整製造程序，以減少瑕疵、提高良率，從成本角度而言，比其他台積客戶更有利。此外，據傳蘋果並非按每片晶圓計價，而是台積唯一依照晶片數量計價的客戶。每片晶圓能取得的晶片數量，取決於良率高低。

晶片 iPhone 台積電

上一則

植田和男重申有可能升息 但日圓新年開局承受賣壓

延伸閱讀

誰有資格？怎索賠？蘋果9500萬和解Siri竊聽案 每個裝置將獲賠20元

誰有資格？怎索賠？蘋果9500萬和解Siri竊聽案 每個裝置將獲賠20元
台積電今年旺 營收有望衝千億美元

台積電今年旺 營收有望衝千億美元
AI效應...南韓對台、越晶片出口激增 對中下滑

AI效應...南韓對台、越晶片出口激增 對中下滑
Siri偷聽對話透露給廣告商 蘋果付9500萬美元和解

Siri偷聽對話透露給廣告商 蘋果付9500萬美元和解

熱門新聞

2024年若拿出10,000美元投資，比特幣的表現會超越傳統資產。(路透)

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

2025-01-01 22:25
（路透）

2025利率衝10.5％ 台灣各大銀行美元高利定存方案一次看

2025-01-01 15:49
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。（美聯社）

世界首富與次富的距離？馬斯克狠狠輾壓貝佐斯 身家多出1880億美元

2025-01-03 07:12
信用卡貸款違約狀況大增，顯示在歷經數年高通膨後，收入較低的消費者財務狀況正在惡化。（路透）

全美卡債違約大增 轉銷呆帳額達14年最高

2024-12-29 19:45
投資人現在投資基金，不愛主動型股票基金，偏好被動基金和ETF。 (路透)

主動型股票基金失寵 投資人轉向這兩類投資商品

2024-12-30 23:55
風險資產去年獲利豐厚，債券投資沒賺到什麼錢，但專家提醒，將固定收益納入投資組合是為了控制波動性。（路透）

放棄買債券？投資人怨「沒賺到價差」 專家：最糟的挑戰已過去

2025-01-01 04:42

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸