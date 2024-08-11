美國晶片法案2週年 鳳凰城市長發文提台積電學徒制

鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）8月9日在x上發文提到市政府贊助的台積學徒制。（翻攝自x）

美國晶片 法（CHIPS and Science Act）日前上路2週年，鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）8月9日在X上發文提到，台積電 在當地創造數以千計工作機會並點名鳳凰城資助的台積電學徒計畫。

蓋雷哥8月9日X上提到，「慶祝《CHIPS 和科學法案》通過 2週年！由於這項變革性立法， #TSMC為鳳凰城帶來了數以千計的優質就業 機會，改變了生活並促進了我們的經濟。聽聽市資助的學徒計劃的兩位參與者的故事。 」

依據影片，兩位參與者分別分享從台積電學徒制學習到資深導師經驗傳承，同時就算一開始不知道要做什麼，在不同四個部門之間可選擇，導師也提供不同的角度且接觸到不同部門的人。