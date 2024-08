美國晶片法案2週年 鳳凰城市長發文提台積電學徒制

美國晶片 法(CHIPS and Science Act)日前上路2週年,鳳凰城市長蓋雷哥(Kate Gallego)8月9日在X上發文提到,台積電 在當地創造數以千計工作機會並點名鳳凰城資助的台積電學徒計畫。

蓋雷哥8月9日X上提到,「慶祝《CHIPS 和科學法案》通過 2週年!由於這項變革性立法, #TSMC為鳳凰城帶來了數以千計的優質就業 機會,改變了生活並促進了我們的經濟。聽聽市資助的學徒計劃的兩位參與者的故事。 」

依據影片,兩位參與者分別分享從台積電學徒制學習到資深導師經驗傳承,同時就算一開始不知道要做什麼,在不同四個部門之間可選擇,導師也提供不同的角度且接觸到不同部門的人。

Celebrating 2️⃣ years of the CHIPS and Science Act! Thanks to this transformative legislation, #TSMC has brought thousands of great jobs to Phoenix, changing lives and boosting our economy. Hear the stories of two participants in our City-sponsored apprenticeship program. ⤵️ pic.twitter.com/iRqC5nBVTA