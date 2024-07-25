Lululemon停賣瑜伽緊身褲新品 股價難振作

Lululemon Athletica最近在產品創新遭遇困難，多位分析師已調降該股目標價。(路透)

Lululemon Athletica因為客戶反應冷淡，停售7月初才開賣的最新瑜伽褲系列Breezethrough，此事標誌這家運動服裝公司接二連三的壞消息，多位分析師已調降該股目標價。

Breezethrough採用輕量快乾布料，專為熱瑜伽課和酷熱夏日設計，但顧客反應不一，推出幾周就停賣。

Lululemon發聲明說：「作為一個測試與學習的機構，我們非常重視顧客意見，而且會有機會將他們的分享融入未來設計。我們已經決定暫停銷售，以便進行提供最佳產品體驗的必要調整。」

社群媒體 使用者不滿意這款緊身褲的一些設計，包括背後V形縫線不服貼和讓體型不好看的問題，以及較平常緊很多的腰部鬆緊帶，在Lululemon網站上僅獲3.1顆星的評價。有網評甚至開玩笑說，這些褲子「需要聯合國戰爭罪制裁」。

Lululemon近來在產品創新和激發消費者熱情上遭遇困難，導致主要市場成長放緩。該公司今年初宣布長期擔任產品長的Sun Choe將離職，投資 人對Lululemon產品的疑慮增加，而停賣Breezethrough無助於消除疑慮。

摩根大通 分析師Matthew Boss周四撰寫報告指出，Breezethrough加深了近期庫存執行的疑慮，可能會拖累股價。Boss維持他給的 「增持 」評級，但將目標價從457美元下調到338美元，並將其移出他的「分析師關注名單」。

另一個新打擊來自花旗分析師Paul Lejuez，他將Lululemon的評級從買入下調到中性，目標價從415美元下調到300美元。他認為，Lululemon過去幾季面臨一些執行上的挑戰，也很難克服消費者在運動服飾上的支出放緩傾向。

Lululemon股價周四重跌逾9%至247.32美元，創四年多來最低收盤價。該股今年來累跌51%。