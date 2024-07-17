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美國6月零售額持平 家庭卡債大增 低收入捉襟見肘

財經新聞組／綜合報導

美國6月零售額持平，基本趨勢強勁，可能提振第2季經濟成長預期。美國商務部人口普查局表示，繼5月零售額上修至成長0.3%後，上個月零售額持平。

經濟學家先前預測，未經通膨進行調整的商品零售銷售將下降0.3%；5月零售銷售額原值為成長0.1%。

不包括汽車和汽油的6月零售銷售成長0.8%，高於市場普遍預期的0.2%增幅。不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務在內的核心零售銷售，繼5月成長0.4%後，上月成長0.9%。核心零售額與國內生產毛額(GDP)中的消費者支出最為密切相關。

4至6月當季的GDP成長率預期約為2%。第1季經濟成長1.4%。

非商店零售商按品類領漲，上漲1.9%。降幅最大的是加油站，銷售額下降3%。機動車輛及零件經銷商也出現了2%的降幅。

美國經濟正在降溫，但仍在成長。最新數據加上優於預期的通膨數據，促使市場普遍預期聯準會將在9月底會議結束前首次降息。

聯準會主席鮑爾本周在華盛頓經濟俱樂部接受採訪時，拒絕透露聯準會何時可能開始寬鬆周期，「我不會在任何特定會議上發出訊號。」「我們將透過不斷的會議、不斷變化的數據和風險平衡來做出這些決定。」

家庭對物價變得更加敏感並關注基本需求，這在主要零售商和製造商的財報中顯而易見。

百事公司執行長拉瓜塔上周表示，低收入消費者「捉襟見肘」，「擬訂很多策略，讓家庭預算能夠維持到月底」。

大多數家庭已經耗盡了在新冠疫情期間累積的超額儲蓄，並背負著大量信用卡債務；隨著利率居高不下，信用卡債務變得更加昂貴。而隨著勞動市場降溫，薪資成長也放緩。不過即使如此，消費者支出的步伐仍足以維持經濟擴張步入正軌。

聯準會 信用卡 零售商

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