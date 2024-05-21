從美出發機票平均降5.8% 國際線仍偏貴
今年夏天搭機出遊的美國人普遍發現機票價格下跌，但某些地區和目的地的機票價格仍然偏高，主要是國際線。
例如，根據旅遊網站Hopper的數據，今年夏天飛往熱門旅遊地日本東京的平均來回機票價格為1372元，比2023年上漲了2%。
與2023年夏季相比，飛往加拿大、南美洲、中東和非洲地區的航班也分別漲價了6%、2%和1%。
當然，長途航線和各大洲的城市和國家之間存在顯著差異。
例如，雖然飛往亞洲的來回機票價格與一年前持平，但某些目的地的來回機票價格卻飆升：飛往日本東北部沿海城市酒田的平均價格上漲65%至3196元 ; 飛往馬來西亞最大城市之一的怡保，價格上漲42%至4190元；前往泰國東北部的烏隆府(Udon Thani)的費用增加35%至4092元。
某些亞洲城市的高物價影響了許多美國遊客，因為亞洲大陸是第二大最常去的國際旅遊目的地。
根據Hopper網站，飛往南美洲一些主要樞紐的機票也上漲了：飛往巴西里約熱內盧的航班上漲16%至955元；飛往秘魯利馬的費用增加34%至667元；飛往智利聖地牙哥的機票價格上漲13%至826元。
歐洲是美國人最受歡迎的出國旅行目的地；2024年夏季，前往歐洲的平均票價比一年前的歷史新高下降8%。但在德國南部的腓特烈港和梅明根以及斯洛伐克的布拉迪斯拉發等一些地區，機票價格仍偏高，分別上漲了265%、109%和99%。
不過，總體而言，旅客的票價得到全面的緩解。根據消費者物價指數報告，2023年4月至2024年4月，從美國出發的航班平均票價下降了5.8%。光是過去一個月就下降近1%。
然而，NerdWallet旅遊專家佛倫奇(Sally French)表示，某些航空公司調高費用，例如托運行李費用上漲，美國人可能會覺得機票價格普遍上漲。
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