從美出發機票平均降5.8% 國際線仍偏貴

機票價格下跌有利旅客，但部分國際航線價格仍然偏高。（美聯社）

今年夏天搭機出遊的美國人普遍發現機票價格下跌，但某些地區和目的地的機票價格仍然偏高，主要是國際線。

例如，根據旅遊網站Hopper的數據，今年夏天飛往熱門旅遊地日本 東京的平均來回機票價格為1372元，比2023年上漲了2%。

與2023年夏季相比，飛往加拿大、南美洲、中東和非洲地區的航班也分別漲價了6%、2%和1%。

當然，長途航線和各大洲的城市和國家之間存在顯著差異。

例如，雖然飛往亞洲的來回機票價格與一年前持平，但某些目的地的來回機票價格卻飆升：飛往日本東北部沿海城市酒田的平均價格上漲65%至3196元 ; 飛往馬來西亞最大城市之一的怡保，價格上漲42%至4190元；前往泰國東北部的烏隆府(Udon Thani)的費用增加35%至4092元。

某些亞洲城市的高物價影響了許多美國遊客，因為亞洲大陸是第二大最常去的國際旅遊目的地。

根據Hopper網站，飛往南美洲一些主要樞紐的機票也上漲了：飛往巴西里約熱內盧的航班上漲16%至955元；飛往秘魯利馬的費用增加34%至667元；飛往智利聖地牙哥 的機票價格上漲13%至826元。

歐洲是美國人最受歡迎的出國旅行目的地；2024年夏季，前往歐洲的平均票價比一年前的歷史新高下降8%。但在德國 南部的腓特烈港和梅明根以及斯洛伐克的布拉迪斯拉發等一些地區，機票價格仍偏高，分別上漲了265%、109%和99%。

不過，總體而言，旅客的票價得到全面的緩解。根據消費者物價指數報告，2023年4月至2024年4月，從美國出發的航班平均票價下降了5.8%。光是過去一個月就下降近1%。

然而，NerdWallet旅遊專家佛倫奇(Sally French)表示，某些航空公司調高費用，例如托運行李費用上漲，美國人可能會覺得機票價格普遍上漲。