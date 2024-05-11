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5月消費者信心 跌至6個月新低

財經新聞組／綜合報導

由於預期短期通膨續揚和對就業市場的擔憂升溫，美國消費者信心在5月初下降至6個月低點。

根據密西根大學的初步數據，5月消費者信心指數從77.2下滑至67.4，低於所有經濟學家的預測。

數據顯示，消費者預計明年物價將以年率3.5%的速度上漲，為6個月來的最高水平，高於4月預期的3.2%。預計未來5到10年物價將上漲3.1%，較一個月前略有上升。

不同年齡、收入和教育群體的信心普遍下降，也反映出人們對高利率日益增加的擔憂。雖然去年勞動市場推動經濟成長，但報告中凸顯出的悲觀評估增加了經濟放緩的證據。

調查主任Joanne Hsu在聲明中表示，「過去幾年，家庭強勁的收入一直是支撐消費者支出的主要來源，因此勞動市場預期的疲軟令人擔憂；如果這種情況持續下去，可能會導致消費者支出意願的回落。」

密西根大學對部分須靠融資的耐久財購買條件衡量指標，降至一年來的最低點。

Hsu說，「更糟的是，消費者預計這種痛苦將會持續，因為本月對利率預期大幅惡化。」「只有四分之一的消費者預計未來一年利率會下降，而4 月的數字為32%。」

當前狀況指標下降至68.8；而預期指標則下降至66.5；兩者均為6個月低點。

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