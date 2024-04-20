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美股最錢線/驚見VIX飆升 多頭立場丕變

財經新聞組／綜合報導

號稱華爾街 「最準預言家」的Fundstrat研究主管李湯姆(Tom Lee)，短短一周內對美股的看法由多轉空。

在3月CPI報告11日出爐後，他樂觀地表示，投資人應立即進場買入，並認為聯準會在6月降息的可能性仍然存在。他當時指出，3月CPI數據也只比市場預期高出一點點，問題不大。

但本周他態度逆轉，表示投機性投資人不應該立即湧入股市，且市場波動率指標VIX已經飆升。波動性上升通常會引發投資人拋售，這可能會給股市帶來短期壓力。

李湯姆警告，雖然投資人通常喜歡逢低買入，但波動率指數的飆升顯示必須格外緩慢地逢低買入。不過，他也指出，市場看來即將觸底，買入機會可能很快就會到來。

他樂觀地預測，假設中東衝突並未進一步升級、美股波動性減弱、投資人拋售步伐出現放緩，在這些有利因素的配合下，市場可能會在下個月或更早觸底。

他強調，這次回檔為上漲提供了良好的切入點，且所有支持美股上漲的因素仍然存在，例如強勁的企業獲利成長。根據FactSet的估計，史坦普500指數第1季獲利成長預計將超過7% 。

此外，聯準會降息也不是全然無望。根據CME FedWatch工具，市場目前預計12月前會降息一至兩次。雖然聯準會轉趨保守，但投資人還是對年內降息比較樂觀。

李湯姆也預測史指年底可能會達到5200點；在最好的情況下，還可能達到5500點以上。

他對2023年股票的預測非常準確，曾預測史指2023年飆升超過20%至4750點。最後，史指去年收於4770點。（財經新聞組）

投資 降息 聯準會

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