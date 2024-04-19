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營收漲 Netflix上季新增16%會員

財經新聞組／綜合報導

Netflix上季營收和獲利都超出預期，並宣布從明年開始將不再提供每季會員數量或每位用戶的平均收入。

本季會員總數成長16%達到2.696億，遠高於華爾街預期的2.642億。然而，本季將是投資人最後一次了解該公司用戶群成長。

該公司在致股東的信中表示：「正如在先前的信中所指出樣，我們將營收和營業利潤率作為主要財務指標，並將客戶參與度、即收視時間作為客戶滿意度的最佳指標。」「在成立初期，當我們幾乎沒有收入或利潤時，會員成長一直是我們未來潛力的有力指標。」

Netflix表示，現在它正在創造可觀的獲利和自由現金流，並開發廣告和密碼共享打擊等新的收入來源，其會員數量並不是公司成長的唯一因素。該公司表示，在開始為會員提供更多價格選擇後，該指標就失去了意義。

不過該公司表示，「在跨越主要訂戶里程碑時，仍將宣布相關數據」。

Netflix還指出，「由於典型的季節性因素」，預計第2季的付費客戶淨增量將低於第1季。

Netflix第1季淨利為23.3億元，合每股5.28元，高於預期的4.52元；去年同期為淨利13.0億元，合每股2.88元。

本季營收為93.7億元，高於預期的92.8億元和去年同期的81.6億元。

Netflix正從以用戶成長為目標轉向以獲利為重點，透過提高價格、打擊密碼共享和廣告支援層來增加收入。投資人則將觀察這些努力是否仍在推動Netflix的發展，並尋求有關該公司進軍電玩遊戲的更多細節。

Netflix指出，「如今我們在每個國家的電視觀看比例都不到10%。」「因此我們有足夠的空間為會員增加價值，並透過擴大我們的節目範圍，包括喜劇、體育、競賽節目、音樂等現場活動來增加我們的收視比率。」

Netflix 投資 利潤

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