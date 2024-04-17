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美零售銷售震撼 華爾街看好美債

編譯葉亭均、劉忠勇／綜合報導

美國3月零售銷售優於預期的「零售銷售震撼」，聯準會（Fed）決定暫不降息  ，加上投資人評估以色列可能報復伊朗攻擊，導致全球金融市場避險氛圍濃厚，美元指數16日盤中升抵五個月高點、美債殖利率竄升，全球股市湧現賣壓，亞洲貨幣全倒。

美國3月零售較2月增加0.7%，連續第二個月上揚且超乎市場預期，導致美債殖利率急升，加上以色列軍方堅稱將報復伊朗攻擊，美股三大指數15日全面下挫，科技股賣壓尤重，並拖累歐亞股市16日挫跌，多跌逾1%，以科技股為主的台、韓股市大跌，日經225指數也崩跌逾700點。

美國10年期公債殖利率16日盤中維持在4.61%，2年期公債殖利率持續逼近5%大關。Kace資本顧問公司指出，所有地緣政治風險都會造成市場緊張和焦慮，且投資人了解利率不會很快下降。華爾街分析師現在看好美債具吸引力，但理由不是地緣政治風險，而是價格下跌帶來策略性的買入機會。

美元指數盤中觸及106.37，是去年11月2日來最高，日圓徘徊在34年低點，新台幣一度失守32.5元關卡，韓元2022年來首度貶破1,400韓元，引發首爾當局罕見地警告正密切關注匯市，印尼盾一度貶破16,000盾兌1美元，跌至2020年4月9日以來最低，印度盧比也貶至83.5225盧比的歷史低點，引發印尼與印度央行進場干預匯市。

GAMA資產管理公司認為，新興市場貨幣的壓力將持續到市場更清楚Fed的降息計畫。芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，Fed在6月降息的機率僅20.5%，7月降息機率只有47.1%，9月啟動降息的機率則提高到47.1%。

摩根史坦利分析師表示，持續看好美元前景，且全面做空亞幣，主要關注三個題材：美國經濟強勁反而打壓亞洲本地市場、中國大陸可能維持人民幣穩定直到第3季，以及亞洲央行的鷹派動向。大摩認為，隨著Fed延後降息，台灣、中國大陸、南韓、印尼及菲律賓央行勢將延後降息，印度和馬來西亞央行今年將維持利率不變。

殖利率 降息 央行

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