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安謀執行長：AI恐消耗全美25%電力需求 應提高能源效率

編譯葉亭均／綜合外電
安謀執行長哈斯（Rene Haas）。(路透)
安謀執行長哈斯（Rene Haas）。(路透)

英國晶片設計業者安謀（Arm）是以設法盡量降低智慧手機功耗並延長電池續航力的晶片設計而聞名，該公司執行長表示，人工智慧（AI）應用也必須同樣地提高能源效率。

道瓊社報導，在美國和日本周二宣布一項資助兩國大學進行AI研究的1.1億美元計畫之前，安謀執行長哈斯（Rene Haas）發表了上述看法。安謀與其東京母公司軟銀集團（SoftBank Group）合計為這項計畫提供2,500萬美元資金。

哈斯在受訪時表示， OpenAI的ChatGPT等AI模型「對電力的渴望是無法滿足的」 ，「他們蒐集的資訊愈多，就會愈聰明，但他們為了要變得更聰明而蒐集更多資訊，需要的電力就愈多」。

哈斯說，如果沒有更高的能源效率，到接近2030年時，「AI資料中心將消耗多達20%至25%的美國電力需求，而今日的需求大約是4%或以下」，「老實說，這幾乎非常難以延續」。

近幾個月來，電力問題日益受到科技主管的關注，幫助推高了擁有和營運發電廠的企業股價。

國際能源署（IEA）在1月的報告中表示，向ChatGPT發出一項詢問，平均需要2.9瓦時的電力，相當於點亮一個60瓦燈泡接近三分鐘。這幾乎是在Google進行搜尋平均所需電力的近10倍。IEA表示，2023年至2026年，AI產業所需的電力需求預期成長至少10倍。

哈斯說：「如果這些為人們提供研究的大型資料中心需要的電力持續提高，要加速突破是很難的。」

哈斯表示希望美日研究夥伴關係能致力於電力問題的解決辦法。安謀的資金將用於匹茲堡卡內基美隆大學和日本慶應義塾大學之間的合作。

AI 安謀 晶片

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