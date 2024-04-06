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「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

編譯湯淑君／綜合外電
今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）
今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

今年來，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀（BofA）策略師認為，這種「除了債券之外什麼都漲」的情況可能還會持續一陣子。

MarketWatch報導，美銀策略師團隊指出，債券賣壓不止，投資人脫售安全資產換取現金、再把錢投入風險性資產，正是2024年美股、日股、歐股、大宗商品以及加密幣行情全面勁揚的主因。

由美銀策略師哈奈特率領的團隊5日發布報告說，2024年第1季債券湧現贖回潮，是債市自2020年第4季以來首見資金淨流出，美國國庫券贖回潮尤其猛烈。

什麼情況發生才會使債市止血？

美銀團隊認為，債市止跌的先決條件是Fed「必須」開始降息，而不只是「有意」降息。儘管今年就業成長步調減緩，但仍比歷史平均值快，Fed必須見到更多就業成長減緩的證據，才會著手降利率。

但從5日發布的美國3月就業報告，仍看不到Fed期待的就業成長減速跡象。3月非農就業人口大增30.3萬人，遠高於經濟學家預估的20萬人，連續第四個月比預期強。

美銀策略師團隊另提到，在止於4月3日的一周，貨幣市場基金吸引818億美元資金流入，是過去13周來最多。哈奈特團隊說，這大致反映基金經理人在季末重平衡，但唯有Fed開始降利率，才能讓投資人對貨幣市場基金興趣降溫。

美銀團隊說，回顧過去五波Fed降息循環，流入貨幣市場基金的資金潮總是在期待Fed啟動降息的氛圍下漲潮，然後在Fed真的展開降息後「顯著」退潮。

既然貨幣市場基金及其他類現金投資此刻提供投資人大約5%的收益率，投資人當然不願撤出，尤其是Fed降息展望還充滿變數。因此，貨幣市場基金資金流入繼2023年創新高後，2024年正朝歷年次高紀錄邁進。

降息 就業 投資

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