降息在望 美公司資金潮暴衝

今年來湧入美國公司債市場的資金潮漲到破紀錄水位，反映投資人趕在聯準會降息之前，把握機會鎖住難得一見的高殖利率。（路透）

今年來湧入美國公司債市場的資金潮漲到破紀錄水位，反映投資 人爭先恐後趕在聯準會 （Fed）降息之前，把握機會鎖住數十年來難得一見的高殖利率 。

金融時報（FT）報導，基金市場研究公司EPFR的數據顯示，2024迄今，公司債基金已吸引累計228億美元資金流入，是2019年來首見年初資金淨流入。

ICE美銀資料顯示，買氣強協助推高價格，並把投資級公司債與美國公債的殖利率差距壓縮到平均只有0.92個百分點，是2022年1月來最小；今年高收益債的平均利差從3.39個百分點縮小至3.14個百分點，也徘徊在26個月低點，只比2007年金融海嘯前夕的水準高一點。

過去兩年來市況波動劇烈，投資人在場邊觀望或甚至贖回債券基金，協助推升借貸成本並限縮企業取得新融資的管道。但去年12月聯準會（Fed）「轉鴿」，釋出準備開始降利率的強烈訊號，激勵資金大舉回流公司債基金。

Vontobel投資組合經理人韓特爾說：「大致而言，投資人正轉離風險較低的產品，他們在那裡窩藏好一陣子了。」基金經理人指出，近來注入公司債市場的資金來源多元，有散戶也有機構投資人，有美國投資人也有外資，都受高殖利率吸引。美國投資級公司債殖利率目前平均5.4%，比2023年最高的6.4%低，但仍遠高於疫前低點。

Brandywine全球投資管理基金經理人麥肯說：「這些資本來自各種管道、各個地理區，因為美國的實質殖利率最吸引人，且擁有規模最大、流動性最高的信用市場。」

今年企業也踴躍發債。根據LSEG資料，年初以來，光是投資級信評公司就發行了5,610億美元的美元債，是至少1990年以來最高。高收債發行額同步加速，已比去年同期增加64%至620億美元，升抵三年來最高。

韓特爾還不過度擔心現在的利差水準，但認為有些新發行公司債利差「確實太小」。