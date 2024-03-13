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美股最錢線／泡沫沒有證據 牛市依然有撐

財經新聞組／綜合報導

華爾街空頭認為美股漲得太高太快，正在接近泡沫區域。但美國商銀表示，幾乎沒有證據支持這些悲觀言論。

以蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)為首的策略師表示，美股去年開始的漲勢雖然一直很強勁，但並沒有反映出之前榮枯周期出現的情況，比如股價與市值之間的巨大差距，或者大量使用槓桿。

交易員關注物價壓力是否依然頑固，可能將降息時間推至2024年以後。史指今年來創下一系列紀錄高點，但頑固的通膨可能會加劇股市過高的擔憂。

不過，蘇布拉曼尼亞指出，企業獲利強勁，經濟具有韌性，美股還有更多上漲空間。她上周將史指年終目標調升至5400點，這是華爾街最高的目標價位之一，較當前水平有超過5%的上漲空間。

她表示：「自2023年年中以來，股市情緒有所升溫，這使得我們對市場上漲的信心略有下降，但遠未達到此前市場峰值的看漲水平。」「在我們看來，本輪牛市仍有支撐。」

雖然市場擔心投資人過度樂觀，但根據美國商銀的賣方指標，投資者信心仍處於「中性區域」，就像1995年網路泡沫擴張時那樣，而不像1999年泡沫接近破裂時那樣「瘋狂看漲」。

蘇布拉曼尼亞認為牛市將在普遍的樂觀情緒中結束。她表示，現階段的狂熱「侷限於」某些主題，比如人工智慧(AI)和GLP-1減肥藥。

事實上，越來越多華爾街策略師淡化對泡沫的擔憂。摩根大通的馬鐵卡(Mislav Matejka)本周表示，推動美股上漲的「七巨頭」估值低於5年平均水平。高盛集團的策略師上周也表示，雖然市場集中度達到幾十年來的最高水平，但「七巨頭」估值遠低於科技泡沫高峰期的同類公司。

蘇布拉曼尼亞認為，雖然本益比反映出價格與市值間的脫節，但排除「七巨頭」的史指更接近其長期平均水平。（財經新聞組）

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